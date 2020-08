Helsemyndighetene i Sverige foreslår tak på 500 tilskuere

Folkhälsomyndigheten i Sverige mener taket på antall tilskuere på idrettsarrangementer kan økes fra 50 til 500.

I forrige uke åpnet den svenske regjeringen for å tillate tilskuere på arrangementer der det er nummererte sitteplasser fra 1. oktober.

Sveriges svar på Folkehelseinstituttet støtter forslaget og mener at grensen kan settes ved 500 tilskuere. Som i Norge er det et krav at publikum spres ut slik at det holdes minst en meters avstand.

I Norge er det tillatt med 200 tilskuere på arrangementer såframt avstandsgrensen på en meter overholdes.

