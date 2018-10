Helsingborg-opprykket utsatt

Deet var gjort klart til opprykksfest i Helsingborg tirsdag, men det ble bare 1-1 mot Halmstad. Dermed må festen utsettes iallfall til helgen.

Den tidligere toppklubben, som ble svensk seriemester så sent som i 2011, hadde sjansen til å sikre opprykk til Allsvenskan i skånederbyet mot Halmstad, som for to år siden beseglet Helsingborgs nedrykk med kvalifiseringsseier.

Det viste seg vanskelig mot et lag som ikke har gitt opp håpet om opprykkskvalifisering. Etter en feil av Sveriges VM-kaptein Andreas Granqvist gjorde Gabriel Gudmundsson 1-0 for Halmstad i det 57. minutt.

Andri Bjarnason utlignet fire minutter senere, og flere mål ble det ikke. Islendingen holdt på å bli matchvinner mot slutten, men Malkolm Nilsson i målet svarte med en flott redning.

Helsingborg leder Superettan fire poeng foran Falkenberg og åtte foran Athletic Eskilstuna med tre serierunder igjen å spille. Laget kan feire opprykk om Eskilstuna avgir poeng i Landskrona fredag, og kan ellers gjøre jobben selv med seier over Öster i Växjö lørdag.

