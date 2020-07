Helstad ikke imponert over Lars Arne Nilsen: - Det er trist

Brann-trener Lars Arne Nilsen er i hardt vær etter nok en dårlig prestasjon. Thorstein Helstad mener det er på tide at noe skjer.

Onsdag kveld ble det nok et tap for Brann og Lars Arne Nilsen, da Strømsgodset stakk av med tre poeng etter å ha vunnet 3-1. Det var Brann sitt fjerde tap denne sesongen, og bergenserne rykket ned til 8. plass på tabellen.

Brann-legende Thorstein Helstad er ikke imponert over det Lars Arne Nilsen får ut av Brann-mannskapet.

- Der er vel jeg litt sånn som resten av fotball-Norge og bergenserne. Det er langt ifra bra nok, og det var vel det styreleder var ute og sa også, at det som blir vist ikke er det som man har lyst å se fra et Brann-lag. Man vil se offensiv og bra fotball og det skjer ikke. Derfor synes jeg at det er trist. Det er vel egentlig ikke noe annet ord å bruke, sier den tidligere toppscoreren til Nettavisen.

LES OGSÅ: Brann-tap mot Strømsgodset. Nå øker presset på Lars Arne Nilsen: - Vondt til verre

Kortfattet styreleder

Etter onsdagens kamp mot Strømsgodset fikk styreleder i Brann, Eivind Lunde, spørsmål fra Bergens Tidene om han fortsatt har tillit til Lars Arne Nilsen. Da svarte han «det vil jeg ikke svare på». Torsdag sier han dette.

- Jeg har ingen kommentar. Vi har et ansettelsesforhold, og han er ansatt i Brann, sier han til Nettavisen.

- Er Lars Arne Nilsen Brann-trener mot Vålerenga på lørdag?

- Ja, det regner jeg med, svarer styrelederen kortfattet.

IKKE IMPONERT: Tidligere Brann-spiller Thorstein Helstad mener Lars Arne Nilsen ikke får nok ut av Brann-mannskapet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Helstad mener at situasjonen i Brann må endres.

- Noe må skje i hvert fall! Det sier seg selv. Nå kommer det en ganske avgjørende kamp ganske kjapt mot et bra Vålerenga-lag. Det jobbes nok sikkert sterkt i styret for å finne ut hva som skal gjøres. Men hvis det er så lite framgang som den siste tiden så er det vel kanskje på tide at det er noe som skjer, mener han.

LES OGSÅ: Fotballfest: Nettavisen viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen

- Naturlig at man ser etter andre løsninger

Eurosports ekspert Joacim Jonsson mener det er på tide at Brann ser etter andre løsninger enn Lars Arne Nilsen.

- Kanskje det er naturlig i gi stafettpinnen videre og det kan være sunt for klubben og sunt for Lars Arne selv. Det å sitte lenger enn seks år i en trener-jobb er nesten naturstridig, og nå har det gått så lenge. Hva skal han komme inn i garderoben og si for å snu denne trenden? Det har gått litt for lang tid nå i en dårlig trend, så det er naturlig at man ser etter andre løsninger, sier han til Nettavisen.

Både Helstad og Jonsson mener det Brann leverer offensivt er for dårlig.

- Den defensive strukturen er det ikke så mange som kan ta han på, det har vært kjepphesten hans også og det han har vært god på, så er det det offensive som har manglet. Også det å tørre, å slippe opp i det offensive. At det ikke skal gå utover det defensive hele tiden, og det er vel det som mangler mest egentlig. Det er vel det jeg ser supporterne også synes. Det skal være underholdende og sprudlende fotball, og det har det ikke vært på lang tid, forklarer Helstad.

EKSPERT: Joacim Jonsson mener det kanskje er på tide at Lars Arne Nilsen leverer stafettpinnen videre til noen andre. Foto: Privat

- Spillemessig har de kjørt seg fast. De er godt organiserte, men de sliter i det offensive spillet. De har ikke noe flyt, underholdningsverdien er liten og får ikke ut maks av spillerne. Det dem skaper offensivt er stort sett enkeltmannsprestasjoner av Gilbert Koomson, mener Jonsson.

Kjempet om gullet i 2018

Joacim Jonsson mener Lars Arne Nilsen skal ha skryt for jobben han gjorde med Brann etter han ble ansatt i 2015. Han første Brann rett opp igjen i Eliteserien og tok laget til 2. plass sesongen etter.

I 2018 kjempet bergenserne mot Rosenborg om gullet, men det var også på denne tiden problemene som klubben nå sliter med, startet, mener Joacim Jonsson.

- Han løftet dem fra OBOS-ligaen til toppen av Eliteserien, og så sent som 2018 var de bare seks poeng fra gullet, men problemet startet under den toppsesongen på høsten, da dem hentet inn Bamba, Yttergård Jenssen, Rismark Eggen. Man begynte på en måte lukte «vi skal ta det gullet», og i 2019 hentet de inn Berisha i tillegg, med Strand og Løkberg. Så har dessverre utviklingen vært helt motsatt vei. Det er fotballens egenart, forklarer den svenske eksperten.

En jobb for sportssjefen

Hva Brann bør gjøre i fremtiden når det kommer til trener, mener han er sportssjef Rune Soltvedt sin jobb å finne ut av.

- Det er en jobb for Rune Soltvedt, og en liste han som sportssjef hele tiden må ha. Han må tenke om styret kommer til han og sier «hvilke alternativer har vi?», da må han liste opp det. Det er hans jobb. Har han ikke en sånn liste så har han ikke gjort jobben sin. Sånn fungerer det, sier han.

Neste gang Brann og en hardt presset Lars Arne Nilsen skal i aksjon er på lørdag mot Vålerenga klokka 20.30. Vålerenga ligger nå på 4. plass på tabellen, fire poeng foran Brann.