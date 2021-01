Helstad reagerer på rapporter om kunstgress-planer på Brann stadion: - Skandale!

Det kan gå mot store endringer på hjemmebanen til Sportsklubben Brann før sesongstart.

Onsdag kveld kunne BA avsløre at det planlegges å legge kunstgress på Brann stadion før seriestart.

Ifølge avisen er finansieringen allerede på plass og man er kun et styrevedtak unna å starte arbeidet.

Brann er én av få klubber igjen i Eliteserien som fortsatt har naturgress og det var flere som reagerte da klubben diskuterte en mulig overgang til kunstgress i 2008.

Reaksjonene har heller ikke latt vente på seg denne gangen.

Les også: Stor nedtur for United og Solskjær

- Skandale



Flere Brann-supportere har tatt til sosiale medier og har ytret sin misnøye.

Det har også tidligere klubbhelt Thorstein Helstad.

Nettavisen har forsøkt å få en egen kommentar fra Helstad, men han har ikke svart på vår henvendelse onsdag kveld.

På Twitter omtaler han imidlertid Branns angivelige planer om å gå over til kunstgress som en «skandale».

Også Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud er negativ og skriver på Twitter at det hele er «triste greier».

Sportslige grunner?

Det skal være sportslige grunner som nå gjør at Brann angivelig ønsker å få kunstgress på stadion.

Klubbledelsen skal ikke være fornøyd med treningsforholdene på den kommunale gressbanen Nymark.

Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann, bekrefter til BA at klubben i lengre tid har hatt et pågående arbeid der de har sett på behovet for å endre underlaget på Brann Stadion.

- Det er fremdeles en del detaljer som gjenstår i arbeidet, og vi vil komme tilbake med med informasjon, sier Johannesen til BA.

De seneste årene har flere toppklubber i Norge skiftet til kunstgress. 11 av 16 klubber hadde kunstgress i 2020-sesongen i Eliteserien. Brann, Stabæk, Sandefjord og Haugesund hadde naturgress, mens Rosenborgs stadion har 95 prosent naturgress og resten innsydd kunstgress, skriver NTB.

Reklame Høyeste strømpris på to år - slik kutter du regningen