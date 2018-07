Heltne Nilsen klar for Horsens

Sivert Heltne Nilsen bytter ut Brann og Norge med Danmark og Horsens. Midtbanespilleren har signert en femårskontrakt og blir klubbens dyreste kjøp noensinne.

Det bekrefter Horsens på sitt nettsted mandag. Danskene opplyser ikke nærmere hva kjøpesummen skal ligge på, men ifølge BA skal prislappen være på rundt tre millioner kroner.

– Jeg er vanvittig glad for å komme til Horsens, hvor jeg har følt meg ønsket. Jeg gleder meg til å prøve meg i klubben og Superligaen. Jeg bytter til en klubb med et fantastisk stadion, gode folk rundt laget og en lidenskapelig trener med engasjement som smitter. Det er min ambisjon å bidra til så mye som mulig og hjelpe til med å få klubben høyere opp på tabellen, sier Nilsen.

Begeistret

Horsens-trener Bo Henriksen legger ikke skjul på sin begeistring for nyinnkjøpet.

– For oss er det en gave å kunne ønske velkommen til en spiller som var med å vinne sølv i Norge i fjor og som er en profil for Brann i Bergen som leder Eliteserien denne sesongen. Han er en leder, en som går foran og kan binde et lag sammen. Det er en perfekt signering for oss, sier Henriksen.

– Han blir en foregangsmann for vår kultur, og det er også en av grunnene til at vi har signert en femårsavtale med ham. Han skal ta det neste skrittet med oss, og det er jo kult at vi kan tiltrekke oss en profil fra det beste laget i Norge akkurat nå. Det er vi stolte over, og vi gleder oss til å se ham i kamp, fortsetter treneren.

Nummer seks

Nilsen får draktnummer seks i sin nye klubb.

Sivert Heltne Nilsen ble avbildet på tribunen under superligakampen mellom Sønderjyske og Horsens fredag. Horsens kunne kanskje trengt Nilsens tjenester ettersom laget tapte 0-2. Mads Hvilsom og Mart Lieder scoret målene i andreomgang.

Nilsen har vært en viktig brikke i et gulljagende Brann-lag denne sesongen. 26-åringen er også sønn av hovedtrener Lars Arne Nilsen.

Horsens endte på sjetteplass i dansk superliga sist sesong. Laget har startet årets sesong med én seier, én uavgjort og ett tap.

(©NTB)

Mest sett siste uken