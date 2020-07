Henderson: - Stort å vinne Premier League for Gerrard

Liverpool-kapteinen glemmer aldri nedturen i 2014. Han er glad han endelig kunne tilbakebetale det Steven Gerrard gjorde for klubben.

I et intervju med The Guardian kommer Henderson med en hyllest til Steven Gerrard. Han mener den pensjonerte fotballprofilen fortjener å ta del i æren for Liverpools første ligagull på 30 år.

- Jeg sa dette da jeg først tok over kapteinsbåndet, at når folk har tvilt på meg eller kritiserer meg som person, vil jeg alltid si at ingen kan erstatte Steven Gerrard i denne klubben, uansett hvem som er kaptein eller hva klubben vinner.

Videre forteller han:

- Da jeg tok over som kaptein i klubben var det ikke for å erstatte han; det handlet om å gjøre mitt beste for klubben, og det er alt jeg prøver å gjøre.

Knust da tittelen røyk i 2014

Kapteinen forteller videre om hvordan det føltes i 2014, da de tapte ligatittelen på målstreken. Den gangen ledet Liverpool serien i lang tid før Manchester City tok det i siste serierunde.

- Det var grusomt i 2014 da vi ikke klarte å vinne for han (Gerrard), men jeg veit at han er så glad og stolt over dette laget som brakte Premier League-tittelen til Liverpool. Dette er veldig personlig for meg, og å gjøre det for han er veldig stort.

I samme intervju blir Henderson spurt om tittelmulighetene neste sesong, og sammen med Manchester City, nevner han fremgangen til både Manchester United og Chelsea, som dermed kan seile opp som tittelkandidater.

Selv om Liverpool i løpet av de to siste årene har vunnet både Champions League og Premier League, forteller han at det blir deres oppgave å fortsette utviklingen.

Tok over kapteinsbåndet i 2015

Det var da Gerrard dro over til LA Galaxy sommeren 2015, at Henderson ble utnevnt til ny kaptein.

Den nåværende kapteinen hadde da vært i klubben siden 2011. Utenom et kort låneopphold i Coventry City, er resten av karrieren blitt tilbrakt i hans barndomsklubb Sunderland.

Som kaptein i Liverpool har han ledet klubben til topps i Champions League, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, og nå sist, men ikke minst, Premier League.