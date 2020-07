Henderson kåret til årets spiller i England

Ligamesterens lagkaptein vant i konkurranse med sterke navn.

Liverpool-kaptein Jordan Henderson (30) får prisen som årets spiller i sesongen 2019-2020 av britiske footballjournalister.

Det bekrefter The Football Writers Association (FWA) fredag.

Henderson ble stemt fram som vinner foran Kevin De Bruyne (Manchester City) og Marcus Rashford (Manchester United), samt lagkameratene Virgil van Dijk og Sadio Mané i Liverpool.

- Jeg vil gjerne si hvor mye jeg setter pris på støtten fra alle dem som har stemt på meg og fra FWA generelt, sier Henderson, og fortsetter:

- Du kan bare se på dem som har vunnet dette tidligere, en rekke av dem jeg har vært så heldig å spille med her i Liverpool, som Stevie Gerrard, Luis Suárez og Mo Salah, så vet du hvor prestisjefylt det er.

- Men samme hvor takknemlig jeg er, så føler jeg ikke at jeg kan motta denne prisen bare som min egen. Jeg føler det ikke som at ingenting av det jeg har oppnådd denne sesongen, eller i karrieren for øvrig, har vært bare min fortjeneste, tilføyer Liverpool-kapteinen.

Henderson mener han skylder mange en takk, men først og fremst til lagkameratene sine, som han mener fortjener like mye av æren for årets spiller-prisen.

- Jeg tar imot denne prisen på vegne av hele spillerstallen, for uten dem hadde jeg ikke vært i posisjon til å få denne utmerkelsen. Disse gutta har gjort meg til en bedre spiller, en bedre leder og en bedre person.

Ytterligere to Liverpool-spillere, Trent Alexander-Arnold og Alisson Becker, fikk stemmer i kåringen.