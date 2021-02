Henderson svarer på ryktene om voldsom garderobekrangel

Jordan Henderson tar Jürgen Klopp i forsvar og adresserer ryktene om en heftig krangel i garderoben.

Liverpool er inne i en vanskelig periode og står for første gang siden 2014 med tre strake tap i Premier League.

De britiske tabloidavisene er fulle av artikler og spekulasjoner om hva som foregår i Liverpool-leiren. Rykter om at Jurgen Klopp har resignert og nærmer seg utangsdøra på Anfield har blant annet oppstått.

Etter 1-3-tapet for Leicester i helgen gikk det også rykter om en voldsom krangel mellom Andy Robertson og Alisson Becker i garderoben.

Her snakker Jordan Henderson ut om ryktene om Klopp og garderobekrangelen:

Henderson: - Vi lo av det

På pressekonferansen foran tirsdagens åttedelsfinale mot RB Leipzig i Champions League fikk Jordan Henderson spørsmål om ryktene, og Liverpool-kapteinen ristet på hodet.

- Jeg tror ikke engang jeg trenger å kommentere det. Noen sitter bak et tastatur og finner på rykter om manageren og spillerne i garderoben. Jeg trenger ikke si noe om det, sa Henderson.

Midtbanespilleren hevder til og med at påstandene om en krangel mellom Andy Robertson og Alisson Becker fikk spillerne i garderoben til å le.

- Det er ikke sant, men jeg likte den om at Robbo og Ali hadde sloss. Den fikk oss til å le litt, men bortsett fra det har jeg ikke tenkt så mye på det, sa Henderson.

Forsvarer Klopp

Han er heller ikke i tvil om at Jürgen Klopp er rett mann til å få Liverpool-skuta på rett kjøl igjen.

- Manageren er virkelig god i situasjoner som denne. Det er han vi hører mest på. Han er alltid her for oss og prøver å beskytte oss så mye han kan. Det kan du se på pressekonferansene hans. Til syvende og sist må vi spillerne ta ansvaret. Det er vi som går ut på banen og som må snu trenden vi er inne i. Det er ingen spørsmålstegn rundt manageren. Han takler situasjoner som dette veldig bra, og det er derfor vi vil gå ut der og prestere for laget og for ham, sa Henderson.

Selv var Jürgen Klopp klinkende klar på at han ikke vurderer å gi seg som Liverpool-manager. Tyskeren, som nylig mistet moren sin, har av den grunn også gått gjennom en tøff periode privat, noe han adresserte på pressekonferansen før møtet med Leipzig.

- Det siste jeg vil gjøre er å snakke om private ting på en pressekonferanse, men ja, privat har vi hatt en tøff tid. Vi har håndtert det som en familie 100 prosent. Jeg har vært trener i 20 år. Jeg kan sku av én ting og på en annen. Hvis jeg er privat, så er jeg privat. Er jeg på jobb, er jeg på jobb. Selvfølgelig påvirkes jeg, men ingen trenger å bekymre seg for meg. Det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg er full av energi, sa Klopp.

På grunn av innreisereglene i Tyskland spilles Liverpools bortemøte med RB Leipzig på Puskas Arena i Budapest. Returkampen spilles på Anfield 10. mars.

Reklame Opptil 70 prosent på vinterfavoritter