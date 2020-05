Hengte opp Judas-banner utenfor huset til Ola Brynhildsens mor, men 21-åringen tar det hele med stor ro: - Guttestreker

Nettavisen skrev i helgen at Ola Brynhildsen var på vei til Molde, en overgang som ble bekreftet mandag. Natt til mandag var Stabæk-fans på ferde med et banner som ikke levner noen tvil om hva de synes om overgangen.

Mandag ble det klart at Ola Brynhildsen er Molde-spiller fra og med 1. juli. Han går gratis fra Stabæk, og overgangen er kontroversiell.

Etter at Nettavisen i helgen kunne avsløre at Brynhildsen hadde gitt sitt nei til bærumsklubben og var på vei til Molde, tok en supportergruppering ved navn Ultras Stabæk affære.

- Guttestreker

Natt til mandag hengte de opp et banner utenfor huset til Brynhildsens mor med påskriften «Her bor en Judas».

Ole Brynhildsen, som selv ikke bor i det aktuelle huset, tar det hele med knusende ro.

På spørsmål fra Nettavisen om hva han tenker om banneret, svarer han kort på SMS:

- Bare at det er guttestreker.

Han har foreløpig ikke besvart våre oppfølgingsspørsmål.

HENGTE OPP DETTE: Ultras Stabæk var på besøk hos familien Brynhildsen natt til mandag. Foto: Privat (med tillatelse)

- Holdt klubben for narr

Nettavisen har vært i kontakt med en person tilknyttet den aktuelle ultras-grupperingen. De står inne for handlingen.

I en uttalelse sier de:

«Ola Brynhildsen har holdt klubb og supportere for narr i 1,5 år. At han velger å gå ut kontraktstiden for å putte overgangssummen i egen lomme blir ikke godt mottatt når det er en spiller Stabæk og akademiet har produsert. Når man ser på de i motsatt ende av skalaen med Tobias Børkeeiet som har fått en bane oppkalt etter seg, Kristoffer Askildsen og særlig Emil Bohinen som signerte ny kontrakt nettopp for at Stabæk skal få noe igjen, så fortjener Ola Brynhildsen all mulig dritt han kan få».

- Pisser på egen klubb

De skriver videre at 21-åringen vil motta hets inntil han forsvinner ut porten på Nadderud.

- Og det har nettopp startet. Vi skulle ønske klubben statuerte ett eksempel og satte ham på juniorlaget frem til kontrakten går ut. Daniel Granli er en spiller som gikk gratis, men på en helt annen måte. Der har til og med folk fra ultrasmiljøet vært i Stockholm på besøk så det handler mye om hvordan Ola Brynhildsen velger å pisse på egen klubb og fans i prosessen».

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med far og rådgiver Rune Brynhildsen, men han har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Tar ikke avstand fra banneret

Bjørnar Posse Sandboe, styreleder i Stabæk Support, sier til Nettavisen at supporterklubben ikke tar avstand fra banneret.

- Det symboliserer en del berettiget sinne hos folk nå. Det er nok ikke alle som ville brukt samme ordlyden, men sånn er det. Vi har folk hos oss som er enige og uenige – men de vil det beste for Stabæk. Så får man se om det er andre steder å henge opp bannere i Bærum fremover, slik at Ola kan kaste Stabæk-klærne sine uten å måtte løfte på et fryktelig tekstbanner, sier Sandboe til Nettavisen.

- Er det greit å henge opp et slikt banner utenfor huset til spillerens mor?

- Banneret ble nok hengt opp der fordi folk antok at Ola bor der. Ref ordlyden. Noen 21-åringer bor fortsatt hjemme, sier han.

Stabæks daglige leder Jon Tunold sier til TV 2 at de ikke synes noe om aksjonen.

- Som klubb synes vi dette er veldig uheldig. Dette er en reaksjonsform vi ikke støtter i det hele tatt. Ola er en ting, men dette er jo særdeles lite hyggelig for hele familien. Stabæk som klubb tar avstand fra dette, sier Tunold til kanalen.

Hva er grunnen til at Stabæk-supportere reagerer på Ola Brynhildsens overgang til Molde?

Bjørnar Posse Sandboe forklarer supporternes sinne mot Brynhildsen på denne måten:

- Han vokste opp et steinkast fra Nadderud, ble støttet gjennom akademiet og fikk sjansene på førstelaget. Han ble hyllet og støttet av klubb og supportere. Klubben var tålmodige da Ola utsatte kontraktsforhandlinger. Det murret på forumet og i miljøene. Men vi holdt oss rolige utad, for Inge André Olsen og Jon Tunold sa at Ola er en god gutt, en fotballspiller de vil beholde, og de håper å bli enige. I en annen klubb ville han nok fått mye mer pes - kanskje også fra klubben som til slutt får nok og bare ber ham stikke hvis han ikke vil være her. Så kom den dagen der han dro uten å legge noe igjen. Da får han ingen applaus, avslutter Sandboe.