Henning Berg: - Noen av mine beste dager som trener

Henning Berg stortrives som hovedtrener og nybakt seriemester i Omonia i Kypros.

Henning Berg og hans Omonia vant det kypriotiske seriemesterskapet for første gang siden 2009/10-sesongen. Med 43 poeng på 22 kamper sto de likt med riva|en Anorthosis da koronapausen kom.

Selv om Bergs menn hadde dårligere målforskjell, vant de ligatittelen på innbyrdes oppgjør. Den tidligere Blackburn- og Manchester United-spilleren setter triumfen høyt på listen over egne trenerprestasjoner.

– Dette har på mange måter vært noen av mine beste dager som trener. Da jeg var i Legia vant vi ligaen og kvalifiserte oss for Europa League, der vi også vant fem av seks gruppespillskamper. Men her i Omonia har vi vært nødt til å bygge et nytt lag, sier Berg i et intervju med The Guardian.

Berg, som var trener i Legia Warszawa fra 2013 til 2015, sier videre at suksessen på ferieøya har vært et resultat av knallhardt arbeid.

– Vi har vært nødt til å hente mange nye spillere. Vi har måttet jobbe hardt, mens vi har endret måten vi spiller på. Det er definitivt mye mer å gjøre her enn i Legia, mener Berg.

Omonia kom fra en noe skuffende 5.- plass i 2018/19. Nå skal de ut i mesterligakvalifisering til høsten.

– Presidenten var tydelig på at han ville ta Omonia tilbake til en topp 4-plassering for å kjempe ute i Europa. Det var det som var målet. Vi avsluttet som ligamester og skal spille Champions League-kvalifisering, så sesongen har vært bedre enn forventet, sa Berg.

