Henning Berg roser Solskjær: - Nå slipper vi det gnålet om at han ikke er god nok fordi han er nordmann

Men Berg peker på én utfordring som Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fortsatt må løse.

Solskjær har fått massivt med ros etter kampene mot Tottenham og Manchester City den siste uka. I begge oppgjør gikk United seirende ut på imponerende vis, og det mot to av verdens beste managere i José Mourinho og Pep Guardiola.

Til tross for det, mener den frittalende tidligere styreformannen i Crystal Palace, Simon Jordan, at United stadig bør lete etter en bedre manager hvis de ønsker videre suksess.

- Nå som United har slått Tottenham og City, er det lett for folk å kaste seg på med ros. Jeg er ikke overbevist. Jeg mener at form er midlertidig og klasse er permanent - og jeg mener at Solskjær ikke har nok klasse til å være United-manager, sa Jordan til TalkSport.

Sammenligner med Ferguson

Det får Henning Berg til å reagere. Solskjærs tidligere lagkamerat i Manchester United mener man bare må lære seg å overse slike utspill når man har en slik jobb.

- Ole Gunnar er trener for Manchester United, og da vil alle i hele verden ha en mening om det. Han kan ikke gå rundt seg å bry seg om hva alle andre synes, for da får han ikke gjort jobben sin. Det tror jeg ikke han gjør heller. Solskjær har utviklet United, han har forandra United fra det som har vært etter sir Alex Ferguson. Det er stor forskjell på hvordan United jobber, spiller og tenker nå enn hvordan det var under spesielt Louis van Gaal og José Mourinho, sier Berg til Nettavisen.

2018: Ole Gunnar Solskjær måtte se sitt Molde bli slått av trener Henning Berg og Stabæk under eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Molde på Nadderud Stadion. Kampen endte med 3-1 seier til Stabæk. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Berg og Solskjær spilte tre sesonger sammen i Manchester United, hvor de to blant annet skrev seg inn i klubbens historiebøker ved å være sentrale brikker i den famøse «Treble»-sesongen.

- Slipper det gnålet

Berg mener klubben er tilbake på det sportet som har kjennetegnet Manchester Uniteds historie og filosofi.

- De henter yngre spillere med potensial, de spiller en hurtigere og mer direkte fotball. De har solgt, lånt ut og gitt bort mange spillere i sommer, og hentet inn to-tre spillere som går fint inn i laget. De driver klubben mer som det Ferguson gjorde, fortsetter den nåværende AC Omonia-treneren.

Berg mener det er naturlig at resultatene har gått opp og ned under Solskjærs ledelse.

- Slik er det i en overgangsfase. Det er farlig i United, hvor det er forventning om å vinne hver kamp. Dermed var kampene mot Spurs og City svært viktige for klubben, spillerne og Solskjær. Det gir en forsterket tro på det man driver med. Og da slipper man det gnålet om at fordi han er nordmann og ikke trent på dette nivået før – så er han ikke god nok. Det har jo den tiden Solskjær vært i United vist at ikke stemmer, han er fullt på høyde og kan håndtere en sånn jobb, konstaterer Berg.

- Pogba øker kapasiteten i laget

Et av Uniteds store problemer denne sesongen har vært at de ikke har klart å gjenskape formen fra storkampene mot antatt dårligere motstand.

Berg påpeker at det er en stor forskjell på å møte lag som selv er angrepsvillige, kontra lag som kun ønsker å forsvare egen boks i 90 minutter.

Han mener også at nettopp dette kan bli den tøffeste utfordringen for Solskjær så langt.

- Utfordringen til United er at når de møter lag som i utgangspunktet kommer for å forsvare seg, så har United slitt med å dominere. De har vært best i de mer åpne kampene, så neste steg for United nå – kanskje det vanskeligste steget – er at de blir så gode at de også dominerer i kampene hvor lag bare forsvarer seg. Det tror jeg de er gode nok til og, sier han.

Berg mener det er enkelt å se at spillerne har tro på det de holder på med.

- Nå kommer det flere spillere tilbake fra skade, og hvis du ser på det laget United stilte med mot City så er ikke det laget langt unna å konkurrere helt i toppen. Spillerne i laget Solskjær har tilgjengelig nå, er på et høyere nivå enn det de har vist store deler av høsten, mye på grunn av skadene de har hatt.

TROEN I BEHOLD: Henning Berg støtter sin tidligere lagkamerat i Manchester United.

Blant de som har vært hardest rammet av skade(r) denne sesongen, er Paul Pogba.

Franskmannen har ikke vært tilgjengelig for Solskjær siden september, og det er stadig usikkert om franskmannen i det hele tatt blir spilleklar før vi runder 2020.

I Pogbas fravær har spillere som Scott McTominay og Fred etablert seg på Uniteds midtbane, men Berg er ikke i tvil om at Pogba går rett inn i elleveren til Solskjær når han returnerer for fullt.

- Hvis du setter Pogba inn i laget med McTominay, så sier det seg selv at kapasiteten i United vil øke. Fred hadde en bra kamp mot City, men han har brukt lang tid. United trenger forsterkninger på midten, det er det ingen tvil om. Får du Pogba tilbake på sitt beste nivå, så er han utvilsomt en forsterkning. Pogba kan også spille bak spissen, eller som indreløper, og at Solskjær får den fleksibiliteten til å velge litt mer fritt enn hva han har gjort i høst, det setter han nok pris på, forteller den tidligere United-stopperen.

Om Pogba figurer i de neste kampene, det gjenstår å se.

I Premier League er det Everton, Watford og Newcastle som er de umiddelbare motstanderne. I samme periode møter United også AZ Alkmaar i Europaligaen, såvel som Colchester i Ligacupen.

