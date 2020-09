Henriette Jæger (17) med nytt superløp på 400 meter

Stortalentet løp inn til en svært sterk tid under krevende forhold i friidretts-NM i Bergen fredag.

Friidrettskometen overrasket nylig stort da hun løp inn til 52,52 på 400 meter i det som var hennes første løp på distansen.

Fredag var Jæger i aksjon igjen, og viste hva som bor i henne. I kaldt, norsk høstvær var hun fullstendig suveren på 400-meterfinalen og ble klokket inn til 52,90 - kun fem dager etter å ha konkurrert i mangekamp.

TV-bildene etter fredagens løp viste at hun stivnet fullstendig etter å ha gått i mål etter svært mange konkurranser på få dager.

- Jeg gikk mangekamp forrige helg, så det sitter nok igjen i beina. Jeg er et stykke bak pers, men sånt skjer, sier 17-åringen til NRK etter å ha tatt NM-gull på seniornivå.

Her kan du se Jæger i aksjon forrige uke, da hun satte verdensrekord i sjukamp for utøvere under 18 år:

Stortalentet er et unikt talent i friidrett, og så sent som forrige uke satte hun ny verdensbestenotering for U18-utøvere i sjukamp.

Dette ble 17-åringens rekordserie:

100m hekk: 13.21 (2.7)

Høydehopp: 1.69m

Kulestøt (3kg): 14.69m

200m: 23.36s (2.1)

Lengdeopp: 6.33m (-1.3)

Spydkast (500g): 35.71m

800m: 2.11,37.