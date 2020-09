Henrik Bjørdal klar for Vålerenga

23-åringen kommer fra belgisk fotball.

Midtbanespilleren forlater Zulte Waregem, og har skrevet under på en treårskontrakt for Oslo-klubben.

Det bekrefter Vålerenga i en pressemelding tirsdag.

- Det føles veldig godt å være på plass. Jeg har vært på hotellet noen dager, så nå gleder jeg meg virkelig til å komme i gang, sier Bjørdal i pressemeldingen og fortsetter.

- Først og fremst har jeg følt meg veldig ønsket her over lang tid, og så var den personlige timingen riktig. Forhåpentligvis får jeg spille masse fotball, og så har klubben et veldig spennende prosjekt på gang.

Bjørdal forlot Aalesund i 2016, og har siden spilt i utlandet. Først for Brihton U21, før han i 2017 gikk på lån til IFK Göteborg.

I 2018 forflyttet han seg til Belgia, og har de siste to årene spilte for Zulte Waregem.

Nå skal inn og kjempe om en plass på midtbanen til Dag-Eilev Fagermo.

- Henrik har, tross sin unge alder, rukket å få mye erfaring fra gode klubber i utlandet, og er en type som passer veldig godt inn i måten vi ønsker å spille fotball på, sier VIF-sjefen og fortsetter.

- Han kan bekle de fleste offensive roller på banen, men det er først og fremst som indreløper vi skal bruke han. Den fysiske delen av spillet hans er noe vi har manglet i laget, og det er vi glade for at vi nå får inn med Henrik, avslutter han.