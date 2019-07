Henrik Christiansen på femteplass på 1500 meter fri i VM

Satte ny personlig rekord med tiden 14.45.35.

Henrik Christiansen (22) svømte søndag inn til en sterk femteplass på 1500 meter fri i svømme-VM i Sør-Korea.

Tyske Florian Wellbrock vant gull foran ukrainske Mykhajlo Romantsjuk og italieneren Gregorio Paltrinieri. Wellbrock vant på tiden 14.36.54.

- Dette er sinnssykt bra avslutning av Henrik. Dette er virkelig sterk svømming av Henrik, han har nok en gang overgått seg selv, kommenterte NRKs ekspert Aleksander Hetland.

Søndagens tid sørget for at Christiansen slo sin tidligere personlige rekord med omtrent fire sekunder. Han forbedret også den nordiske rekorden med ett sekund.

- Det var en deilig følelse. Det her er et tøft heat. Det er tre stykker som svømmer under 14.40. Det er helt sinnssykt, sier Christiansen selv om søndagens nye rekord.

Christiansen tok sølv på 800 meter tidligere i mesterskapet.