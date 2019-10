Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå

Friidrettsprofilen Henrik Ingebrigtsen la seg tirsdag under kniven for å få operert sin brysomme tåskade.

Det bekrefter Norges Friidrettsforbund i en pressemelding.

Inngrepet ble gjort ved Oslo universitetssykehus.

– Det har vært en skade som herr og fru Hvermansen fint hadde kunnet leve med, men som umuliggjør å kunne satse for fullt på et internasjonalt toppnivå, sier friidrettsforbundets lege Ove Talsnes.

Tidligere i høst antydet pappa og trener Gjert Ingebrigtsen at amputasjon av den aktuelle tåa kunne bli aktuelt.

– På tross av aktiv rådgiving fra sentrale deler av Henrik Ingebrigtsens støtteapparat ble det besluttet å forsøke å adressere årsaken i stedet for å kvitte seg med problemet, sier lege Talsnes muntert.

Ingebrigtsen står nå foran en rehabiliteringsperiode.

– Hvor lenge denne fasen vil vare må vi se nærmere an, men i denne perioden vil han gjennomføre tre daglige treningsøkter med alternativ trening, og vi i det medisinske støtteapparatet i Norges Friidrettsforbund vil følge ham tett opp, sier Talsnes.

Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, er fornøyd med at tåproblemet til en av Norges fremste løperprofiler nå trolig er tilbakelagt og ser fram til at Ingebrigtsen kan satse for fullt fram mot neste års OL i Tokyo.

