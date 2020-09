Henrik Ingebrigtsen reagerer etter Warholm-uttalelse

Søndagens kongepokal-utdeling skaper reaksjoner i friidrettsmiljøet.

Årets kongepokaler i NM i friidrett gikk til Jakob Ingebrigtsen og Amalie Iuel. I etterkant har både Karsten Warholm selv og Iuel uttalt at de mener at førstnevnte skulle ha fått kongepokalen etter Norgesmesterskapet.

– Jeg mener det. Karsten leverte et råsterkt løp i dag. Tiden hans i dag er en enorm prestasjon her. Det er synd at han blir straffet for å ha løpt så raskt tidligere i sesongen. Det virker mindre sterkt enn det egentlig er. Sånn set er jeg litt uenig, men for all del. Jakob løp et flott løp i går han også, sier Iuel til TV 2.

Warholm var ute etter sin sjette strake kongepokal. Men juryen mente at Ingebrigtsens 3.33,94 på 1500 meter var en bedre prestasjon enn Warholms 48,23 på 400 m hekk.

- For meg handler det egentlig om kongepokalen

I et intervju med Aftenposten etter avgjørelsen reagerte Warholm på juryens valg.

– Ja, jeg setter spørsmålstegn ved juryens valg, sier Karsten Warholm til avisen.

Han fortsatte:

– Et NM-gull henger høyt, det er jo derfor jeg stiller, men for meg handler det egentlig om kongepokalen. Det gikk tydeligvis ikke i dag, men jeg prøvde i hvert fall, sier hekkeløperen.

Karsten Warholm med medaljen etter at han tok gull på 400 m hekk menn på siste dag av NM i friidrett på Fana stadion. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Warholm mente også at han burde få en begrunnelse for avgjørelsen.

– Mener du at du burde ha fått kongepokalen?

– Jeg vet ikke helt, men jeg skulle gjerne hørt begrunnelsene bak. Når Jakob og jeg holder på og kniver som vi gjør nå og har gjort de siste årene, så er det åpenbart at juryen har en tøff jobb.

Ketil Tømmernes er president i Norges Friidrettsforbund. Han vil ikke gi Warholm noen begrunnelse, sier han til Aftenposten.

– Beslutningen er tatt i henhold til regelverket. Der står det at prestasjonene vurderes, og at beslutningen tas ut fra vurderingen av prestasjoner, og ut fra skjønn.

Henrik Ingebrigtsen: - Ydmyk uttalelse

Søndag kveld tok eldstebror Henrik Ingebrigtsen til Instagram for å svare på Warholm sine uttalelser.

Ingebrigtsen la ut en post som må kunne tolkes som et stikk i retning Warholm.

«Ydmjuk uttalelse😂», skriver Henrik Ingebrigtsen over en skjermdump av den nevnte Aftenposten-saken der Warholm uttaler seg om juryens valg.

Konkurransen stod mellom Warholm og Ingebrigtsen. Pokalvinneren var selv overrasket over at det ble ham.

– Det er stas, det er ikke hvem som helst man sammenligner seg med. Det er kult å bli hedret på en sånn måte. Som distanseløper er det ikke noe man tenker så mye på, dessverre.

– Det er ikke sånn at man setter prestasjonene våre opp mot hverandre, vi jobber for samme mål, og er så heldig å jobbe sammen uten å konkurrere med hverandre. Det er kult å ha flere utøvere som hevder seg så sterkt. Det er ekstremt motiverende, sier Ingebrigtsen til NTB.

Jakob Ingebrigtsen og Amalie Hammild Iuel og vant kongepokalene i årets NM i friidrett. Foto: Fredrik Hagen (NTB)

Jakob Ingebrigtsen tok også NM-gullet på 800 meteren.

Henrik Ingebrigtsen har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser.