Henrik Ingebrigtsen slapp unna med skrekken etter tåskade

Friidrettsutøveren ble operert i 2. tå i foten, men slapp å amputere.

- Det har vært en skade som herr og fru Hvermansen fint hadde kunnet leve med, men som umuliggjør å kunne satse for fullt på et internasjonalt toppnivå, sier friidrettsforbundets lege Ove Talsnes i en pressemelding.

Til tross for tåskaden har Ingebrigtsen denne sesongen kvalifisert seg til finalen på 5000 meter under VM i Doha, satt norsk rekord på 3000 meter under Oslo Bislett Games, og sist søndag sikret seg NM-tittelen i terrengløp.

Rehabiliteringsperiode

Det kommer til å ta en stund før mellomdistanseløperen kan trene normalt igjen.

- Henrik skal nå gjennom en rehabiliteringsperiode før han etter planen kan gjenoppta løpsaktivitet med full belastning i konkurransefart. Hvor lenge denne fasen vil vare må vi se nærmere an, men i denne perioden vil han gjennomføre tre daglige treningsøkter med alternativ trening, og vi i det medisinske støtteapparatet i Norges Friidrettsforbund vil følge ham tett opp, sier Talsnes videre i pressemeldingen.

Svært tilfreds

Operasjonen til Ingebrigtsen var kjærkommen, ifølge toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

- Jeg er svært tilfreds med at Henrik Ingebrigtsen nå er operert. og kan forberede seg best mulig fram mot OL i Tokyo kommende sommer. Jeg forventer at Henrik Ingebrigtsen igjen vil glede oss med resultater i verdensklasse der han definitivt hører hjemme, sier Slokvik.