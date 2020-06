Henrik Ingebrigtsen suveren – knuste all motstand på Bislet

Henrik Ingebrigtsen var suveren på 5.000 meteren på Bislet under Boysen Memorial mandag.

Det som skulle ble en spennende duell mellom Ingebrigtsen og Nordstad Moen endte med at Ingebrigtsen smadret alle og løp alene over mållinjen til klar seier på 5.000 meteren under Boysen Memorial på Bislet mandag.

Etter at Sindre Buraas, som fungerte som hare, ga seg halvveis ut i løpet ble tempoet skrudd opp. Da måtte Nordstad Moen slippe, mens Ingebrigtsen ble løpende alene i front. Det gjorde han resten av løpet.

I ensom majestet løp storebror Ingebrigtsen over mållinjen på tiden 13.19,65. Det var fire sekunder bak sin personlige rekord.

Boysen-stevnet gjennomføres over to dager, mandag og tirsdag. Brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen løper 800 meter tirsdag. Konkurransen er Ingebrigtsen-brødrenes første siden Impossible Games i juni.

Tjalve-løper Sigrid Jervell Våg vant 5.000 meter for kvinner på tiden 16.12,11. Vienna Søyland Dahle løp inn til andreplass på 16.14,87.

(©NTB)