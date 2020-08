Henrik Kristoffersen kan gå glipp av millioner på grunn av koronapandemien

Henrik Kristoffersen må tåle kutt i utbetalingene fra skileverandøren på grunn av koronapandemien. Det kan bety en nedgang i lønn på flere millioner kroner.

Koronautbruddet har gått hardt utover økonomien til skifabrikkene, og Kristoffersens leverandør Rossignol er intet unntak. For alpinistene er skileverandøren den største inntektskilden, noe som betyr at den norske alpinstjernen må tåle en reduksjon i utbetalingene fra skimerket kommende sesong, skriver NRK.

I verste fall kan det bety en lønnsnedgang på flere millioner kroner.

Lønna kommer hovedsakelig som følge av prestasjoner. Nordmannen ville mest sannsynlig kjempe om sammenlagtseieren i verdenscupen.

– De (Rossignol) var veldig på det at de ville opprettholde kvaliteten på utstyret og servicepersonellet. Så når de sier at de må gjøre et 25 prosent kutt i bonusutbetaling og lønn, er det helt forståelig. Det har jeg ingen problemer med i det hele tatt, sier Kristoffersen.

NRK erfarer at flere andre norske alpinstjerner står overfor lignende kutt. Også langrennsløperne og skiskytterne er blant dem som forventer et lønnskutt.

