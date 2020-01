Henrik Kristoffersen kjørte seg opp til andreplass i Adelboden

Slet i den første omgangen, men viste frem kjempekreftene da det gjaldt som mest.

Det ble en fin dag i slalåmbakken for Henrik Kristoffersen, som kjørte seg opp til en 2. plass i sveitsiske Adelboden. Dermed kjørte han seg godt opp fra nummer åtte i den første omgangen.

Kristoffersen kjørte inn til ledelse i den andre omgangen foran franske Victor Jeandet-Muffet i den andre omgangen med nesten fire tideler ned til den franske alpinisten. Det ble en forlenget plass som leder da Marco Schwarz lå bak nordmannen. Det samme gjorde også Alexander Khorosjilov og Loic Meillard.

- Det er helt enorm! Hans 59. pallplass i verdenscupen er nå et faktum, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt da det ble klart at mannen fra Rælingen tok nok en pallplass.

- Bra for skisporten

Det ble en enormt spennende avslutning da Ramon Zenhaeusern skuffet, mens Clement Noel kjørte ut i den andre omgangen. Da var det bare hjemmehåpet Daniel Yule som kunne stoppe Kristoffersen.

- Det var fortjent at Yule vant, han kjørte veldig bra i dag. Jeg gjorde en feil i første omgang, men jeg ga meg selv muligheten i den andre omgangen, sa Kristoffersen til TV 2 etter rennet.

- Det er veldig, veldig bra med en andreplass når man har slitt litt. Det er bra for skisporten av det er en sveitsisk vinner, og veldig bra for skisporten at Marco Schwarz, sa Kristoffersen.

Selv etter en stor glipp tidlig, så jobbet sveitseren seg inn og sikret jubel på hjemmebane for sveitserne. Det er 12 år siden siste gang en sveitser vant på hjemmebane.

Vi må ikke lengre tilbake enn til november 2019 for å finne sist gang mannen fra Rælingen stod øverst på pallen i et slalåmrenn. Den gangen sikret han seg seieren i finske Levi.

Vanvittig oppkjøring

Kristoffersen endte på tredjeplass under samme renn foregående sesong. Den gangen var det legenden Marcel Hirscher som dominerte rennet. Franske Clement Noel var mannen som til slutt skilte de to på pallen.

I 2018/2019-sesongen endte det til slutt med en femteplass i slalåmcupen. Også her var det Marcel Hirscher som til slutt kunne smile bredest for sammenlagtseieren.

Det er uansett Kristoffersen som leder verdenscupen i alpint sammenlagt. Nordmannen har til gode å vinne verdenscupen sammenlagt, men endte som nummer to både i 2016 og 2018.

For Sebastian Foss-Solevaag ble det til slutt en 10. plass etter å ha endte som nummer 23 etter den første omgangen. Det ville seg ikke for Lucas Braathen eller Atle Lie McGrath, som begge kjørte ut.

