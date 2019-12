Henrik Kristoffersen stusser på FIS-avgjørelse: - Nå skal jeg ikke ha noen overskrifter

Nordmannen mente at det forholdene i Alta Badia burde være under enhver kritikk.

Henrik Kristoffersen ligger på sjetteplass etter den første omgangen av storslalåmen i Alta Badia, 0.26 hundredeler bak lederen Leif Kristian Nestvold-Haugen. Kristoffersen kjørte som nummer to i den første omgangen.

Forholdene i løypa gjorde at lørdagens utforrenn ble avlyst, og skal man tro Kristoffersen så burde man muligens ha vurdert å avlyse rennet søndagen også.

På posisjonen over Kristoffersen finner Alexander Aamodt-Kilde som imponerte stort i den første omgangen, og kjørte inn til en femteplass.

Til NRK var mannen fra Rælingen krystallklar på at han ikke var fornøyd med hvordan forholdene ble lagt til rette for utøverne i den italienske bakken:

- Det er helt på kanten med forholdene, om ikke det er over kanten. Jeg synes synd på de som starter lengre bak, sa Kristoffersen.

- Vil ikke ha overskrifter!

Han mener at det i første omgangen handler om at Det Interrnasjonale Skiforbundet (FIS) burde få en del kritikk for at de har valgt å la rennet gå av stabelen:

- Jeg synes det er helt på kanten. Det er beslutningene som taes i forkant her også, det burde man se litt på. Det er mulig å gjøre det bedre. Vi burde starte tidligere, for halvannen uke siden var det kaldt. Hvorfor startet vi ikke da, spør Kristoffersen.

- Dette er FIS sitt ansvar. Det blir mye jobb å gjøre til andre omgang, for å si det sånn.

Da NRKs reporter fortsatte å spørre Kristoffersen om forholdene, var 25-åringen tydelig på at han ikke ønsket å skape større problemer enn nødvendig.

- Nå skal ikke jeg har noen overskrifter eller noe sånn, så hvis dere lager noe overskrifter nå så blir jeg skikkelig skuffa. Jeg snakker ikke i affekt, jeg snakker helt rolig. Ikke noe overskrifter, for det er ikke aktuelt. Det er mulig å gjøre det bedre enn dette, sa Kristoffersen.

Det er, som nevnt, Leif Kristian Nestvold-Haugen som leder etter den første omgangen da han suste inn på tiden 58.69 i den første omgangen. Det er sveitsiske Marco Odermatt som ligger på andreplass, mens franske Alexis Pinturault innehar tredjeplassen.

- Jeg skjønner frustrasjonen til Henrik. Men det er ikke lett å kontrollere været, sa NRKs ekspert Kjetil André Aamodt etter tordentalen fra Kristoffersen.

Nordmann i tet

Den foregående sesongen var det alpintkongen Marcel Hirscher som suste inn til seier. Den gangen var det ingen nordmenn som var inne på pallplassen, som ble fullført av Thomas Fanara og Pinturault fra Frankrike.

Så langt så er det østerrikske Vincent Kriechmayr som leder sammenlagt, mens det er Tommy Ford fra USA som troner øverst sammenlagt i storslalåmen. Amerikaneren vant rennet i Beaver Creek sist helg.

Henrik Kristoffersen ligger på femteplass sammenlagt i alpintsesongen 2019/2020, med Dominik Paris, Matthias Mayer, Pinturault og nevnte Kriechmayr på plassene over seg.

Mannen fra Rælingen har aldri vunnet alpintsesongen sammenlagt, men ble nummer to bak Hirscher både i 2016 og i 2019. Han kan uansett vise til en sammenlagtseier i slalåm fra 2016.

For lederen Nestvold-Haugen så har han aldri ledet før etter en førsteomgang, og har til gode å vinne et verdenscuprenn. Han kan uansett vise til tredjeplass i storslalåm fra Beaver Creek tidligere denne sesongen, samt en andreplass fra Kranjska Gora i 2017.

Nestvold-Haugen har bronsemedalje fra VM i St. Mortiz i 2017 i nettopp storslalåm.