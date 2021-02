Henrik Røa nærmer seg landslagsplass: – Han ligger godt an

Henrik Røa (25) imponerte i VM-debuten. Alpinsjef Claus Ryste vil ikke slå fast noe, men mener Oslo-gutten ligger bra an i kamp om landslagsplass.

Røa kjørte ned til 17.-plass i den svært krevende super-G-traseen i Cortina d'Ampezzo torsdag i sitt første VM-renn. 16.-plassen i verdenscupen i Kitzbühel-utforen ble lagt merke til, og 25-åringen ble da kjent som «sykkelbudet som er rask på ski». Det ham også en VM-plass.

Med gode prestasjoner også i Garmisch-Partenkirchen og en flott VM-debut, håper Røa det blir plass til ham i neste landslagsuttak.

– Det blir spennende. Jeg håper jo at det jeg gjør, er bra nok. Det å kunne være en del av det norske landslaget, betyr mye. Det er stort. Det vil gjøre at motivasjonen for å satse videre for å ta steg, blir vesentlig større. Det er viktig å være en del av landslaget, sier Røa til NTB.

