Henrik Røa overrasket stort i VM-utfor: - En vanvittig prestasjon

Flere kjørte ut i utfordrende løype da Jansrud havnet utenfor pallen.

Maxence Muzaton skulle sette svingen sin, men bommet totalt og det så ut til at han skulle gå skikkelig på trynet, men så reddet han seg inn på imponerende vis.

- Det er livsfarlig og spektakulært. Uff, det var hjerte i halsen hele veien. Det der er altså så flaks. Det kan gå galt på så utallig mange måter, så lander han så fint - det er det sykeste. At det er mulig!, kommenterte Thomas Lerdahl for NRK.

Selve løpet var på det tidspunktet over for Muzaton, som heller får se seg fornøyd med å komme unna det hele uten noen skader.

Østerrikske Vincent Kriechmayr var førstemann ut i Cortina, og satt standarden med tiden 1:37,79.

Spesielt i den ene venstre svingen var det flere som trøblet stort med, og storfavoritten, Dominik Paris, tapte terreng der og gikk inn bak østerrikeren. Mathias Mayer kjørte også ut i svingen like etter.

- Et voldsomt antiklimaks, favorittene ryker ut en etter en, sa Lerdahl.

Etter at 12 utøvere hadde forsøkt å utfordre tiden til Kriechmayr, hadde ingen klart å hamle opp med dagens første utøver.

Så holdt det på å gå skikkelig ille for tyske Romed Baumann, som falt og krasjet hardt inn i målgjerdet. Det var heldigvis godt paddet, men situasjonen var såpass dramatisk at Kriechmayer i lederstolen ble sittende med et sjokkert blikk. Baumann kom seg etterhvert på beina, men hadde bra med blod i ansiktsregionen.

Kjetil Jansurd var Norges store håp i utforbakken denne lørdagen, uten at det var store forventninger om en sensasjon i forkant. Jansrud plukket med seg bra fart fra toppen, men i likhet med de foregående løperne, mistet han mye fart nedover i svingpartiet.

- Han gjorde et forsøk, mer enn vi har sett i det siste, og var rask på toppen, sa NRKs Arnesen.

- Jeg tok meg helt ut, både fysisk og mentalt. Men det er ikke bra nok, det kan jeg leve med. Jeg prøver å mobilisere alt jeg har, og jeg får bare være fornøyd selv om vi hadde håpet å kunne kjempe om medaljer.

Større glede var det da Henrik Røa gikk i mål på en en knallsterk 10. plass, bare noen få hundredeler bak Jansrud - og det i sin VM-debut.

- Det er stort, det er sterkt! Dette var veldig moro, sa Lerdahl, og fikk støtte av sin NRK-kollega:

- En vanvittig prestasjon, han tar alle de mulighetene han har fått, sier Arnesen.

Det var ikke pene scener i bakken da italienske Florian Schieder gikk i bakken med store smerteskrik. Mye tyder på at det var kneet som gikk da italieneren fikk en real vridning i fallet.

Det var ingen som skulle klare å hamle opp med tiden til dagens første utøver.

Kriechmayr vant super-G tidligere i mesterskapet, og 29-åringen føyde seg dermed inn i en sterk rekke av løpere som har klart gull i begge fartsdisiplinene i et og samme verdensmesterskap.

Reklame Denne boken kan bli husets vakreste møbel