Henrikh Mkhitaryan på vei fra Arsenal til Roma

Roma bekrefter mandag at de er i ferd med å hente Henrikh Mkhitaryan fra Arsenal. Klubben har selv lagt ut på Twitter at midtbanespilleren har landet i den italienske hovedstaden og 30-åringen er avbildet med et Roma-skjerf rundt halsen.

Avtalen er ventet å bli sluttført innen kort tid siden overgangsvinduet stenger mandag. Det er trolig kun detaljer som gjenstår før det hele er offisielt.

Det skal i første omgang være snakk om et lån, men avtalen skal også innebære at italienerne har en opsjon på å gjøre overgangen permanent, melder den velinformerte italienske journalisten Gianluca Di Marzio om overgangen.

Mkhitaryan kom til Arsenal i januar 2018 samtidig som Alexis Sanchez gikk motsatt vei til Manchester United. Armeneren fikk en fin start på karrieren i londonklubben, men etter at Unai Emery overtok som manager har han fått mindre spilletid.

Sist sesong spilte han 26 ligakamper og scoret ett ligamål for Arsenal, mens han denne sesongen kun rakk å være på banen i en match for «The Gunners».

Det var i 2-2-kampen mot Tottenham søndag, der han kom inn som innbytter.

30-åringen har tidligere spilt for klubber som Sjakhtar Donetsk, Borussia Dortmund og Manchester United. United betalte rundt 30 millioner pund da de hentet ham fra tysk fotball i 2016, men heller ikke i United ble armeneren en stor suksess.

Roma står så langt med to poeng etter to kamper i Serie A denne sesongen. Hovedstadslaget har spilt uavgjort i begge sine ligakamper til nå.