Henriksen: – Vi har underprestert

Markus Henriksen er klar på at landslaget i fotball ikke har prestert godt nok de siste årene. Han håper Australia-kampen bærer bud om lysere tider.

– Planen vi la på forhånd ble utført. Det var en voldsom laginnsats som startet med spissenes defensive jobb og gikk hele veien gjennom laget. For å få resultater internasjonalt må vi alle jobbe for hverandre, og jeg synes det var en av de bedre kampene våre, sier han til NTB.

– Det er ingen tvil om at vi har underprestert de siste årene, og nedturen fra EM-omspillet mot Ungarn (i 2015) sitter fortsatt i. Vi har lyst til å vise at vi har noe på gang, og eneste måte er å få gode resultater. Vi er veldig ivrige etter å gjenskape fredagens prestasjon mot Albania.

Han har tro på at Australia-kampen vil hjelpe Norge til en ny god opplevelse.

– Når man vinner fotballkamper, får man mer selvtillit. Fotballspillere med selvtillit leverer vanligvis bedre enn spillere uten, så vi håper at vi greier å utnytte det og få et nytt godt resultat.

Mer faenskap

Lars Lagerbäck har sagt at han under denne samlingen har jobbet bevisst med spillernes hoder for å gjøre dem tøffere ute på banen. Han synes de har vært for snille.

– Ja, det har vi fått beskjed om ganske mange ganger. Vi er fortsatt litt for snille. Vi har mange hakk å gå på der, men så lenge vi er snille med hverandre utenfor banen så kan vi gi litt faenskap til motstanderne. Det lyktes vi med mot Australia, så får vi nullstille oss for å klare å gjenta det mot Albania, sier Henriksen.

Landslagssjefen har trukket fram Hull-spillerens ballerobring midt på motstanderens halvdel forut for 3-1-målet som et eksempel på hva han er ute etter.

– Vi ønsker å være kompakte, men må også være aggressive, og jeg synes vi viste det ved mange anledninger mot Australia. Når vi så muligheten til å gå og vinne ballen så gjorde vi det, og vi fikk gode overganger. Det er slik vi ønsker å framstå, og forhåpentligvis er det starten på noe godt, sier Henriksen.

Viktig å snu

Han herjet og var involvert i mange mål da Norge slo lille San Marino 8-0 på bortebane i fjor, men ellers er bortestatistikken under Lars Lagerbäck elendig.

– Vi har egentlig slitt på bortebane helt siden jeg fikk bli med på landslaget, og det er viktig å prøve å snu det. Det er jo bare en fotballkamp uansett hvor man spiller den, sier 25-åringen med 36 landskamper.

– Det ville være fint å få til en ny god kamp mot Albania, spesielt fordi det er borte. Nå gjenstår bare tre kamper før alvoret starter med Nations League, og det gir selvtillit om vi får med oss noen gode resultater.

Også i klubblaget Hull er han ute etter lysere tider.

– Vi er seks poeng fra nedrykksplass, og det er absolutt ikke der vi trodde vi skulle være. Vi må tenke på neste kamp og plukke poeng hele veien. Vi har mer enn godt nok mannskap til å holde oss i Championship. Jeg håper vi greier det, sier han.

Henriksen har en sesong igjen av kontrakten med Hull.

– Jeg har lært meg å leve med å ta en dag av gangen. Det er bare å stå på hver dag, så ser vi hva som skjer. Hull er ikke verdens fineste plass, og det er ikke altfor mye å gjøre, men jeg og familien har det bra der. Jeg klager ikke.

(©NTB)

Mest sett siste uken