Henriksen ferdig i Bristol City - vurderer flere tilbud

Midtbanemannen Markus Henriksens låneavtale med Bristol City avsluttes. Nordmannen vurderer tilbud fra andre klubber.

Det opplyser Bristol City på sitt nettsted. Henriksen har vært på lån hos den engelske nivå to-klubben siden 31. januar, men blir altså ikke med laget i sesonginnspurten.

– Markus har vist sin klasse ved å gjøre seg tilgjengelig fram til 30. juni når låneoppholdet hans går ut. Han har andre tilbud på bordet, og vi har gitt ham tillatelse til å gå nå. Han drar med vår velsignelse, sier hovedtrener Lee Johnson til Bristol Citys nettsted.

Henriksen var kaptein for Hull fram til sommeren 2019, men fikk så beskjed om at han ikke var med i manager Grant McCanns planer. Klubben ønsket å selge den norske landslagsspilleren, men det endte i stedet med et utlån til Bristol City.

Senere er Henriksen blitt koblet til blant andre sin tidligere klubb Rosenborg. Kontrakten hans med Hull går ut 30. juni, og han kan dermed gå vederlagsfritt til en ny klubb.

Midtbanespilleren var med i landslagssjef Lars Lagerbäcks kamptropper sist høst selv om han var ute i kulden i Hull. En overgang til en klubb der han får spill vil øke sjansen for at Henriksen fortsetter å spille for det norske landslaget.

Ifølge TV 2 ønsket Bristol City å forlenge avtalen, men Henriksen skal ha andre alternativer som han nå skal vurdere.

