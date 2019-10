Henriksen på 6.-plass i sleggefinalen

Sleggekasteren Eivind Henriksen håpet på VM-medalje, men kastet 80 centimeter for kort i onsdagens finale i Qatar.

29-åringen fra Bjørndal i Oslo oppnådde 77,38 meter som sitt lengste kast. I siste omgang jublet han over et kast han trodde skulle gå lenger, men da stoppet slegga på 77,07 meter.

Dermed ble det 6.-plass på Henriksen. Det skilte 80 centimeter opp til den ungarske bronsevinneren Bence Halász.

– Jeg satte jo som mål å komme blant topp seks, men så er det litt forskjellige ting som irriterer meg. Ikke noen god kasting, dårlig timing i starten. Og så er det litt med hvem som ligger foran meg og slikt, sa Henriksen til NRK.

Pawel Fajdek forsvarte sitt VM-gull for tredje gang med et kast på 80,50 meter. Polakken var den eneste utøveren som kastet over 80 meter i finalen.

Sølvet gikk til Quentin Bigot fra Frankrike. Han kastet slegga 78,19 meter. Henriksens personlige rekord på 78,25 meter, satt i Tyskland i juni, hadde med andre ord holdt til VM-sølv.

– Den hadde det. Det er kjipt når jeg kaster «drit», og så er jeg så nær. Men det er absolutt noe å bygge videre på, sa nordmannen.

Han åpnet konkurransen med et kast på 76,03. Deretter kom det et dødt kast før han fikk opp sitt beste kast på 77,38 meter i tredje forsøk. Et nytt dødt kast i fjerde omgang ble fulgt opp av 75,36 og 77,07.

