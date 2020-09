Henriksen signerte for Rosenborg, kan debutere mot PSV

Markus Henriksen vender tilbake til Rosenborg og har signert kontrakt med klubben ut 2024. 28-åringen debuterer trolig mot PSV Eindhoven førstkommende torsdag.

Søndag kveld bekreftet Rosenborg at Henriksen har skrevet under for klubben. Etter flere år i utlandet returnerer Henriksen tilbake til klubben han forlot i 2012.

– Jeg er veldig stolt over å kunne spille for klubben i mitt hjerte igjen, og jeg ser fram til utfordringene som kommer, sier Henriksen til klubbens nettside.

Han sier avgjørelsen er tatt etter flere samtaler med klubbens sportslige leder Mikael Dorsin og trener Åge Hareide.

– I tillegg har vi hatt en del familieråd som etter hvert fant ut at det er fint å bli i Trondheim, sier Henriksen som også bekrefter at han har takket nei til flere klubber.

Veldig gode tilbud

Etter at Henriksen gikk ut kontrakten med Hull (var på lån til Bristol) i sommer har 28-åringen vært klubbløs. Men det er ikke mangel på tilbud som gjør at han nå fortsetter karrieren i Trondheim.

– Jeg har fått noen veldig gode tilbud som jeg har sagt nei til. Jeg valgte Rosenborg til slutt, sier midtbanekrigeren som sier han vil gi 100 prosent i RBK-drakta.

– I tillegg føler jeg at jeg aldri har vært en bedre fotballspiller enn det jeg er nå. Rosenborg får en sulten og motivert Markus Henriksen, sier han.

Debuterer mot PSV

Rosenborg opplyser at Henriksen med all sannsynlighet debuterer mot PSV Eindhoven i midtuken.

– Det er slike kamper man gleder seg til å spille. PSV er nok favoritt, men vi har slått bedre lag enn det på Lerkendal tidligere, sier Henriksen.

Han ble en svært populær spiller etter at han slo gjennom for Rosenborg i 2009. I 2012 dro han videre til nederlandske AZ Alkmaar etter 118 kamper for klubben. I 2017 dro han videre til Hull i Premier League, der han hadde vært på lån først.

I Hull ble han kaptein før han falt helt ut i kulden. Henriksen ble i vinter sendt på lån til Bristol City, der han var da koronaepidemien brøt ut. Dermed ble det kun fire kamper for klubben. Han har vært klubbløs siden i sommer.

Til tross for lite tillit i klubblagene i det siste, har Henriksen vært en viktig brikke i Lars Lagerbäcks landslagstropp.

(©NTB)