Her bryter Russland-treneren de strenge EM-reglene

- Vi er ikke glade for å se dette, sier generalsekretær i Det Europeiske Håndballforbundet (EHF), Martin Hausleitner.

KOLDING (Nettavisen): Kvinnenes håndball-EM i Danmark er godt i gang under svært strenge koronarestriksjoner, der spillere og støtteapparat ikke får forlate den såkalte røde sonen, eller ha fysisk kontakt med noen utenfor.

I forkant av mesterskapet har både EHF og Det Danske Håndballforbundet gitt uttrykk for at den minste overtredelse av reglene vil føre til hjemsendelse.

EHF har åpnet sak

Lørdag ettermiddag, i forbindelse med kampen mellom Tsjekkia og Russland i Herning, ble imidlertid reglene brutt av Russlands trener Ambros Martin og Det Russiske Håndballforbundets generalsekretær Denis Bogomolov.

TV 2 Danmark sitt kamera plukket nemlig opp at Martin gikk over sperringen og opp på tribunen. Han tok også Bogomolov i hånden før de gikk hvert til sitt.

Kanalen har vist bildene til EHF-generalsekretær Martin Hausleitner, som ser alvorlig på saken.

- Det er vi ikke glade for å se. Vi har jobbet hardt for å etablere reglene for turneringen og har tydelig formidlet informasjonen til alle deltakende land. Turneringsledelsen vil evaluere bildene, og så vil det være opp til vårt disiplinærutvalg, sier Hausleitner, som bekrefter at det er åpnet sak mot russerne.

Russerne avdramatiserer saken

Dansk TV 2 har også vært i kontakt med den russiske pressesjefen, som avdramatiserer situasjonen.

- Ambros Martin hadde en kort samtale, som var kun med generalsekretæren, som har avlagt negativ koronatest. Uansett, så har det russiske laget ikke trening i dag og blir på spillerhotellet. Resultatet av våre nye koronatester kommer i kveld. Vi har ingen ytterligere kommentar i saken.

Viasat-kommentator Daniel Høglund er blant de som reagerer i sosiale medier:

Russland har slått Spania og Tsjekkia i sine to første kamper i EM og regnes som et av de sterkeste lagene i de to gruppene som spiller kamper i Herning.

For øyeblikket holder bookmakerne Russland som Norges fremste utfordrer i kampen om EM-gullet.

