Her er alternativene for Norge i fotball-VM

Norge kan fortsatt bli nummer en, to, tre eller fire i sin VM-gruppe, men det er mye, mye større sjanse for 2.-plass enn for noen av de andre alternativene.

Om Frankrike bare slår Nigeria, hvilket må regnes som svært sannsynlig, kan Norge nemlig tape for Sør-Korea med inntil tre måls margin og likevel bli toer i gruppe A.

Frankrike er allerede klar for cupspillet og vil ventelig hvile noen slitne bein i siste gruppekamp, men har stor bredde i troppen. Sultne reserver kan være vel så farlige for Nigeria.

Blir det uavgjort mellom Frankrike og Nigeria, tar Norge 2.-plassen med uavgjort eller bedre mot Sør-Korea.

Vinner Norge over Sør-Korea, er laget garantert 2.-plass eller bedre. For at Norge skal bli gruppevinner må Frankrike gå på et sjokktap mot Nigeria samtidig som Norge bedrer sin målforskjell nok til å gå forbi vertsnasjonen.

Før kampene mandag har Frankrike 6-1 (pluss 5), Norge 4-2 (pluss 2). Hvis Frankrike taper 0-1, blir Norge gruppevinner med 3-1-seier (på flere scorede mål), men ikke med 2-0-seier (da har begge 6-2, og Frankrike går foran på innbyrdes oppgjør). Taper Frankrike med ett mål, må Norge vinne med minst tre for helt sikkert å gå forbi.

Sjansen for norsk gruppeseier er liten, men til stede. Det er også muligheten for at Norge ender på tredje- eller fjerdeplass.

Tredje

Slik blir det 3.-plass:

1) Norge spiller uavgjort mot Sør-Korea og Nigeria slår Frankrike. Da er Norge videre som en av de fire beste treerne.

2) Norge taper for Sør-Korea med inntil tre måls margin, og Nigeria tar poeng fra Frankrike. Da avgjør resultater i andre grupper om Norge med 3 poeng går videre som en av de fire beste treerne. Både i gruppe E og F får treeren maksimalt 3 poeng, men målforskjellen avgjør i så fall, og Norge kan bli nødt til å vente til torsdag med å vite om laget går videre.

Alternativt kan Norge tape med minst fire måls margin og passeres av Sør-Korea, men holde Nigeria bak seg fordi Frankrike vinner tilstrekkelig klart. Da er Norges sjanser til avansement dårligere på grunn av svakere målforskjell, men fortsatt til stede.

Fjerde

Slik blir det 4.-plass og VM-exit tvert:

Norge taper med minst fire måls margin mot Sør-Korea (tas dermed igjen av sørkoreanerne på målforskjell og passeres av dem på innbyrdes oppgjør), samtidig som Nigeria tar poeng mot Frankrike. Eventuelt kan nigerianerne begrense et tap slik at laget går foran Norge på målforskjell. Eksempel: Norge 0-5, Nigeria 0-1 (alternativt Norge 0-4, Nigeria 3-4).

Hvis Norge taper 0-4 og Nigeria taper 2-3, ender tre lag på tre poeng og 4-6 i målforskjell. Da avgjør innbyrdes oppgjør mellom de tre lagene, og Sør-Korea blir nummer to (4-2), Norge nummer tre (3-4) og Nigeria fire (2-3).

Men alle regnestykkene endrer ikke på den overveldende sannsynlighet for at Norge blir nummer to og spiller åttedelsfinale i Nice 22. juni.

