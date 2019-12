Her er årets lag i Eliteserien 2019

Se hvilke 18 spillere vi mener har prestert best denne sesongen.

Alle de 30 rundene av sesongen 2019 er ferdigspilt, og Molde kan juble som nybakte seriemestere. Glimt tok en imponerende sølvmedalje foran Rosenborg på bronseplass.

Tradisjonen tro plukker Nettavisen nå ut de beste spillerne i Eliteserien og kroner årets lag.

Vi har valgt å sette opp årets lag ut fra en god, gammeldags 4-4-2-formasjon.

Vi har ikke valgt spillere ut fra spesifikke posisjoner som back, sentral midtbanespiller eller ving, men har plukket ut de fire beste forsvarsspillerne, de fire beste midtbanespillerne og de to beste spissene denne sesongen.

I tillegg har vi inkludert en benk på syv mann.

Her er de Nettavisen mener fortjener en plass på årets lag 2019.

Keeper: Marcus Sandberg (Stabæk)

29-åringen har vært strålende hele sesongen og skal ha mye av æren for at Stabæk endte på øvre halvdel. Slapp bare inn 36 mål på 30 kamper, kun seriemester Molde slapp inn færre. Sandberg er ikke bare blitt en bedre skuddstopper med en stadig mer utviklet reaksjonsevne, han er også blitt langt tryggere i feltarbeidet. Alt i alt er han nå en meget komplett keeper.

Forsvar: Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt)

Unggutten har denne sesongen vært bankers på et Glimt-lag som har imponert stort i Eliteserien. Venstrebacken er ikke bare vanskelig å passere defensivt med sin hurtighet og fysikk, men også offensivt har han utviklet seg denne sesongen. Nå er han en bidragsyter til at Glimt lykkes med sin fine fotball fremover i banen. Ble belønnet for sine gode prestasjoner med plass på U21-landslaget på høsten.

Forsvar: Ruben Gabrielsen (Molde)

Gabrielsen er blitt en bauta i norsk toppfotball og var denne sesongen en av årsakene til at seriemester Molde slapp inn færrest mål av samtlige lag i Eliteserien. Midtstopperen er beinhard i duellene, men har også utviklet seg med ballen i beina og behersker alle delene av stopperspillet. Belønningen fikk han mot slutten av sesongen da han igjen fikk plass i troppen til Norges A-landslag.

Forsvar: Martin Bjørnbak (Molde)

Har i likhet med stoppermakker Gabrielsen mye av æren for at Molde har vært Norges beste lag også defensivt denne sesongen. Den langhårede forsvarsspilleren har levert en bunnsolid sesong, og har med sin ro og duellkraft gjort blåtrøyene til et vanskelig lag å trenge gjennom.

Forsvar: Tore Reginiussen (Rosenborg)

Rosenborgs forsvarsbauta har levert nok en god sesong for et skuffende svakt RBK-lag denne sesongen. Altaværingen har vært stabil gjennom hele året og levert en rekke gode prestasjoner. Har i tillegg til godt forsvarsspill bidratt med tre scoringer.

Midtbane: Håkon Evjen (Bodø/Glimt)

Hva skal man si om sesongen til den svært talentfulle 19-åringen? Fantastisk, er det mest dekkende ordet. At en tenåring skal prege Eliteserien på måten Evjen har gjort i år, det er rett og slett svært sjelden man opplever. Drivende god gjennom hele sesongen og er allerede solgt til AZ. 17 målpoeng er svært imponerende for unggutten som går en stor karriere i møte.

Midtbane: Magnus Wolff Eikrem (Molde)

Begynte sesongen aldeles strålende, og da var Molde-spilleren i en helt egen klasse. Hadde en svakere periode utover høsten, men var tilbake i godt slag mot slutten av sesongen. Eikrem har et blikk for spillet og en pasningsfot de fleste misunner, og når han er i slag kan han styre enhver kamp i norsk eliteserie. 19 målpoeng er råsterkt.

Midtbane: Fredrik Aursnes (Molde)

23-åringen kaprer en plass på årets lag etter en sesong der pilen har pekt oppover gjennom samtlige runder. Midtbanespillerne har startet alle 30 kampene for seriemesteren og lagt ned en svært viktig innsats. Gjør en grovjobb sentralt som ofte ikke legges merke til, og er i tillegg god med ballen. Salgsobjekt.

Midtbane: Zlatko Tripic (Viking)

Duracell-kaninen i Stavanger fortjener så absolutt en plass på årets lag. Viking-kapteinen har vært strålende på et imponerende lag denne sesongen, og virker aldri å gå tom for krefter. Tripic har bidratt med ni målpoeng for laget som endte på femteplass, men er også viktig med sine sugende løp og defensive innsats. En kandidat til årets spiller-prisen.

Angrep: Torgeir Børven (Odd)

Selvskreven på årets lag med sine 21 mål. Det er svært imponerende og gjør ham til soleklar toppscorer i Eliteserien. Har vært klinisk omtrent hver gang han har fått sjansen foran mål og bidratt sterkt til at Odd tok en fjerdeplass på tabellen.

Angrep: Leke James (Molde)

Molde-angriperen stjeler en plass på årets lag rett foran nesa på lagkamerat Ohi Omoijuanfo. Endte opp med 17 mål på 28 kamper, bare 16 av dem fra start, det er knallsterkt. Har i tillegg til de mange målene vært god i den oppbyggende fasen for Molde og har med sin fysikk vært vanskelig å håndtere. Imponerende sesong av 27-åringen.

Benk:

Håkon Opdal (Brann), Steffen Hagen (Odd), Ulrik Saltnes (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Viking), Eirik Hestad (Molde), Amor Layouni (Bodø/Glimt), Ohi Omoijuanfo (Molde).