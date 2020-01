Her er de beste sportsbildene fra 2019

Her er utvalgte blinkskudd fra idrettsåret som er gått.

Seefeld, Østerrike 20190227. Martin Johnsrud Sundby under seiersseremoni onsdag der han fikk gull på 15 km. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norges Katharina Thanderz hadde en blodig kamp mot Danila Ramos (Brasil) under et bokstevne i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Lillestrøm-spillerne fortvilte etter nedrykket fra Eliteserien. LSK slapp inn tre mål på kort tid mot Start i 4-3-seieren og tapte omspillet på bortemålsregelen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Bluss på tribunen under cupfinalen i fotball for menn mellom Viking og Haugesund. Viking vant 1-0 og kronet en sterk sesong med kongepokal. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Karsten Warholm smadret konkurrentene og tok gull på 400 meter hekk i friidretts-VM. Etterpå brølte han av glede. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Kristoffer Ajer (fra venstre), Alexander Sørloth og Joshua King jublet for sistnevntes straffescoring i EM-kvalkampen mot Spania på Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Magnus Carlsen i dyp konsentrasjon under et parti i VM i fischersjakk. Han tapte overraskende finalen mot Wesley So. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

De norske fotballjentene feiret med en selfie-variant etter 3-0-seier over Nigeria under VM i Frankrike. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Henrik Ingebrigtsen rett etter målgang på 5000 meter i friidretts-NM i Hamar. Han vant klart. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Voldsomme nedbørmengder skapte kaotiske forhold under deler av landeveisrittet i sykkel-VM i Yorkshire. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Geir André Herrems skudd på vei mot vinkelen i kampen mot Mjøndalen. Bodø/Glimt vant 5-4. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Erling Braut Haaland var i kjempeslag og scoret ni ganger i U-VM-kampen mot Honduras. Norge vant 12-0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Casper Ruud spilte en av sine største tenniskamper da han møtte Roger Federer på den røde grusen i Roland-Garros, Paris. Sveitseren ble for god og vant 3-0 i sett. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Martin Ødegaard scoret sitt første A-landslagsmål for Norge i 2-2-kampen mot Romania på Ullevaal. Poengdelingen førte til at det norske laget ikke kvalifiserte seg til EM 2020. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Therese Johaug avsluttet et fantastisk ski-VM i Seefeld med å vinne tremila med klar margin. Hun var tilbake i mesterskap etter dopingdommen. Foto: Tore Meek (NTB scanpix)