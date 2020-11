Her er den norske troppen til håndball-EM

Trener Thorir Hergeirsson offentliggjorde sine utvalgte tirsdag.

Håndballjentes EM skal etter planen spilles i Ttrondheim 3. - 20. desember. På grunn av Covid-19-situasjonen er det imidlertid en fare for at det blir avlyst eller flyttet.

Trener Thorir Hergeirsson og hans jenter må uansett forberede seg på vanlig vis og tirsdag tok islendingen ut troppen til mesterskapet på hjemmebane.

- Det har vært en tøff kamp å bli blant de 16 utvalgte. Men vi har fått en god miks av en erfaren tropp og ungt pågangsmot. Vi stiller med et lag som er sultent på edelt metall den siste søndagen før jul. På veien dit skal vi jobbe knallhardt hver eneste dag, og vi ønsker å underholde, begeistre og skape spenning inn i de tusen hjem slik vi pleier i desember, sier Thorir Hergeirsson om uttaket.

Av de største profilene som mangler Amanda Kurtovic og Katrine Lune. Sistnevnte avslørte via Instagram tirsdag at hun er gravid og derfor uaktuell for EM.

Følgende spillere er tatt ut:

1 Emily Stang Sando, SG BBM Bietigheim

2 Henny Ella Reistad, Våg Håndball Elite

3 Emilie Hegh Arntzen, Våg Håndball Elite

4 Veronica Kristiansen, Gyøri Audi ETO

5 Marit Malm Frafjord, Team Esbjerg

6 Heidi Løke, Våg Håndball Elite

7 Stine R Skogrand, Herning-Ikast Håndbold

9 Nora Mørk, Våg Håndball Elite

10 Stine Bredal Oftedal, Gyøri Audi ETO

11 Malin Aune, Våg Håndball Elite

12 Silje Solberg, Gyøri Audi ETO

13 Kari Brattset Dale, Gyøri Audi ETO

20 Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg

23 Camilla Herrem, Sola HK

24 Sanna Solberg, Team Esbjerg

25 Kristine Breistøl,Team Esbjerg

Følgende spillere er reserver:

8 Silje Waade, Våg Håndball Elite

16 Rikke Granlund, Team Esbjerg

21 Ingvild Bakkerud, Herning-Ikast Håndbold

26 Marta Tomac, Våg Håndball Elite

- For et lag vi vi nå stiller med! Det er jo fortsatt en del usikkerhet rundt det hele, men jeg håper virkelig vi får muligheten til å gå på banen i Trondheim med dette laget. Det skal bli tøft å slå oss i år, og jeg kan nesten ikke vente med å komme i gang, sier kaptein Stine Bredal Oftedal om uttaket.

Flere profiler tilbake

Det norske damelandslaget, som i lang tid har vært gullgrossister i mesterskap, står nå uten en mesterskapsseier siden EM i 2016. Under VM i 2017 ble det en sølvmedalje, mens Norge har havnet utenfor pallen de to siste mesterskapene.

Noen av grunnen til dette er at Hergeirssons mannskap har vært skadeutsatt og en rekke av de største profilene har gått glipp av de siste mesterskapene.

Nora Mørk en som har vært ute i lang tid, mens også Veronica Kristiansen og Henny Reistad, for å nevne noen, var ute med skade i fjor.

I tillegg gjør altså superveteran Marit Malm Frafjord comeback på landslaget igjen og 34-åringen ble en sentral brikke i det norske forsvaret under EM.

EM på norsk jord i fare

Norge deler EMs-sluttspillet med Danmark, men etter den opprinnelige planen skulle semifinalene og finalen spilles i Oslo. Dette ble senere endret på og alle kampene som skal spilles på norsk jord ble da flyttet til Trondheim Spektrum en følge av Covid-19.

Per nå er det usikkert om det blir mulig å gjennomføre turneringen i Norge, på grunn av smittevernhensyn, men det er ventet en avklaring på dette i neste uke.

Etter planen Norge møte Polen, Romania og Tyskland i det innledende gruppespillet som etter planen skal gå av stabelen mellom 3. og 7. desember i Trondheim.

Deretter følger som vanlig mellomrunde og sluttspill med semifinaler og finaler.