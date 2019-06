Her er kvinnen som anklager Neymar for voldtekt

- Det var aggresjon i sammenheng med voldtekt, Najila Trinidade Mendes de Souza.

Kvinnen som Neymar er beskyldt for å ha voldtatt i Paris snakket onsdag kveld ut om hendelsene på brasiliansk TV. Hun kom med svært detaljerte beskrivelser.

Deler av et intervju med henne ble sendt på TV bare noen timer før Neymar skulle spille en landskamp mot Qatar i Brasilia.

– Det var aggresjon i sammenheng med voldtekt, sa kvinnen i intervjuet med TV-kanalen SBT network. Hele intervjuet skal sendes på kanalen mandag.

Najila Trinidade Mendes de Souza sa hun jobbet som modell og at hun likte Neymar og ville ha sex med ham.

Neymar har innrømmet at han møtte Mendez de Souza i Paris ved to anledninger, men nekter for å ha gjort noe galt. Han hevder at anklagene er en felle og at de er framsatt i et forsøk på utpressing. Foto: Mauro Pimentel (AFP)

Betalte flybillett

Fotballstjernen betalte flybilletten hennes for å få henne fra Brasil til Paris. Tingene skal derimot ha endret seg dramatisk da de to møttes på hotellrommet han hadde leid for henne 15. mai.

– Han var aggressiv og totalt forskjellig fra gutten som jeg var blitt kjent med via Instagram. Jeg sa stopp, stopp. Nei! Stopp, men han hørte ikke på meg.

– Jeg vil ha rettferdighet. Jeg ble svært traumatisert etter hendelsen og jeg vil at han skal stå til ansvar for hva han gjorde, sa hun.

Neymar har innrømmet at han møtte Mendez de Souza i Paris ved to anledninger, men nekter for å ha gjort noe galt.

Han hevder at anklagene er en felle og at de er framsatt i et forsøk på utpressing.

Deler angivelig voldsvideo

Ifølge det braslianske nyhetstedet Globo skal politiet også sitte på en video som Trinidade tok opp av et annet angivelig møte mellom de to, melder Eyewitness News.

På Globo og sosiale medier deles nå videoen av det som angivelig skal være en krangel og fysisk kamp mellom de to..

Delt bilde uten godkjennelse

Neymar er også under etterforskning av avdelingen for cyberkriminalitet i Rio de Janeiro etter å ha lagt ut et bilde av henne på sosiale medier uten hennes godkjennelse. Neymar har sagt han la ut bildet og tekstmeldingene mellom dem for å vise at forholdet deres var seriøst.

Day Crespo, en talsmann for Neymar, har tidligere sagt han ikke ville kommentere saken så lenge den var under etterforskning.

De Souzas første anmeldelse av Neymar omhandlet aggresjon og fysisk vold.

Fredag i forrige kom hun med de mer alvorlige voldtektsanklagene overfor politiet i São Paulo etter at hun hadde skiftet advokater.