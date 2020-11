Her er Norges nødlandslag, Ødegaard ikke med: - Han har hatt det mentalt utfordrende

Martin Ødegaard og Jens Petter Hauge er ikke en del av troppen som skal møte Østerrike.

NFF har måttet sette sammen et «nødlandslag» etter at den opprinnelige landslagstroppen endte i karantene som følge av at visekaptein Omar Elabdellaoui fikk påvist koronasmitte tidligere denne uken.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness, som er hentet ut av permisjon for å bistå NFF i arbeidet, forklarte under pressekonferansen hvorfor ingen i den opprinnelige troppen kunne bli med til Wien.

Flere stusset for eksempel på hvorfor Martin Ødegaard, som tidligere har hatt korona, ikke blir med mot Østerrike.

- Når det gjelder Jens Petter Hauge er han ikke aktuell på grunn av en såkalt falsk positiv test, når det gjelder Morten Thorsby er det for lenge siden han ble smittet, og når det gjelder Martin Ødegaard er det en totalvurdering.

Han har nå dratt tilbake til Madrid.

- Etter enighet med oss har han dratt tilbake til klubben sin på grunn av veldig frustrerende og tunge dager her, hvor vi ventet lenge på å få kampavklaring, noe som var mentalt utfordrende for alle og for ham. Med tanke på hans egen klubbsituasjon og skadehistorikk kom vi frem til at det beste for ham er å reise til klubb, sa Klaveness.

- De har hatt det tøft

Lise Klaveness legger ikke skjul på at det har vært en krevende situasjon for landslagstroppen som ble satt i karantene.

- Det er en kjensgjerning at det har vært slitsomme runder for spillerne. Det har vi fått klart inntrykk av gjennom den kontakten vi har hatt med spillergruppen og trenerne, at dette har vært veldig frustrerende og vi vet alle som driver med fotball, når du er så rigget for kamp og så «skal du spille, ikke spille, flyet går, flyet står». Det er en helt ny situasjon. Dette er konkurransemennesker, de er i det moduset når de er på landslagssamling og da blir det veldig uforløst alt sammen. Nå legger jeg med min egen tolkning av dette her som tidligere fotballspiller selv, men vi vet de har hatt det tøft, sier hun.

På spørsmål om hun kan utdype mer om hvorfor Martin Ødegaard har valgt å reise tilbake til Madrid svarte Klaveness dette:

- Når det gjelder Martin så er det en totalvurdering av alle forhold som gjør at det beste for ham er å reise tilbake til klubb, og det er vi enige i.

Disse spillere er tatt ut til kampen mot Østerrike, som blir ledet av U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud:

Per Kristian Bråtveit - Elfsborg

Anders Kristiansen - Union SG

Andreas Hanche-Olsen - Gent

Ruben Gabrielsen - Toulouse

Daniel Granli - Aalborg

Andreas Vindheim - Sparta Praha

Julian Ryerson - Union Berlin

Jørgen Skjelvik - Odense

Tobias Børkeeiet - Brøndby

Kristoffer Askildsen - Sampdoria

Fredrik Ulvestad - Djurgården

Kristian Thorstvedt - Genk

Sondre Tronstad - Vitesse Arnhem

Mats Møller Dæhli - Genk

Håkon Evjen - AZ Alkmaar

Ghayas Zahid - Apoel

Jørgen Strand Larsen - Groningen

Veton Berisha - Viking

Søndag startet forbundet med å kontakte norske spillere i utlandet som kunne være aktuelle for kampen.

– Det har vært hektisk aktivitet for å få hentet inn en tropp, og det har blitt en bra tropp. Det har vært kjekt å se måten spillerne har respondert på dette på, sa Smerud på mandagens pressekonferanse.

Møtes i Oslo

Spillerne som nå er tatt ut, møtes i Oslo. Deretter reiser de samlet med charterfly til Østerrike tirsdag. Det ble den beste praktiske løsningen av hensyn til oppfølging av smittevernbetemmelser både i Norge og Østerrike, opplyser NFF.

Østerrikske myndigheter har besluttet å stenge ned landet fra tirsdag som følge av en kraftig økning av smittetilfeller. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har imidlertid bekreftet at onsdagens kamp ikke rammes.

Gruppe-finale mot Østerrike

Norge skulle egentlig ha spilt mot Romania i Nations League søndag kveld, men kampen ble avlyst som følge av at den opprinnelige troppen måtte i karantene.

Men selv uten tre poeng mot Romania har Norge fortsatt muligheten til å vinne Nations League-gruppen.

Østerrike leder for øyeblikket gruppen med tolv poeng - tre poeng foran Norge. Det norske landslaget vil derfor stå med like mange poeng dersom de klarer å slå Østerrike onsdag.

Men ettersom Østerrike vant det første oppgjøret i Oslo 2-1, er Norge avhengig av et minst like godt resultat ettersom innbyrdes oppgjør teller mer enn målforskjell.

Østerrike er riktignok også store favoritter ettersom Norge må klare seg uten sine beste menn.

