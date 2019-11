Her er Norges tropp til kampene mot Færøyene og Malta

Lars Lagerbäck har gjort flere endringer i troppen som skal spille de to siste EM-kvalifiseringskampene i november.

Etter 1-1-kampen mot Romania i oktober har Norge kun teoretiske muligheter til å gå til EM direkte fra kvalifiseringen.

Dermed tyder alt på at Norge må belage seg på Nations League-playoff for å kvalifisere seg til det første mesterskapet siden 2000.

Kun to kamper gjenstår av kvalifiseringen, og tirsdag presenterte landslagssjefen troppen som skal møte Færøyene på hjemmebane 15. november og borte mot Malta 18. november.

- Målet er seks poeng, det er også viktig for FIFA-rankingen, var den klare beskjeden fra Lagerbäck på pressekonferansen.

Flere endringer

Lagerbäck gjorde flere endringer i troppen siden sist. RBK-spiss Bjørn Maars Johnsen er vraket, mens Iver Fossum og Mats Møller Dæhli er tilbake i varmen siden sist.

- Mats har gjort det veldig bra i St. Pauli og har vært nære i tidligere tropper også. Iver har kommet godt i gang i sin nye danske klubb. Det er gøy å ha de tilbake i troppen, sier Lagerbäck.

Landslagssjefen bekrefter samtidig at en skadet Martin Ødegaard kan gå glipp av de kommende kampene.

- Det er en fotskade, og det er høyst tvilsomt om han kan være med. Men vi må se hva som skjer, sier Lagerbäck om Ødegaard.

Dette er troppen:



Sten Grytebust - FC København

Rune Almenning Jarstein - Hertha Berlin

Ørjan Nyland - Aston Villa

Kristoffer Ajer - Celtic

Haitam Aleesami - Amiens

Omar Elabdellaoui - Olympiacos

Even Hovland - Rosenborg

Birger Meling - Rosenborg

Tore Reginiussen - Rosenborg

Sigurd Rosted - Brøndby

Jonas Svensson - AZ Alkmaar

Sander Berge - Genk

Mats Møller Dæhli - St. Pauli

Mohamed Elyounoussi - Celtic

Iver Fossum - Aab

Markus Henriksen - Hull

Stefan Johansen - Fulham

Fredrik Midtsjø - AZ Alkmaar

Mathias Normann - Rostov

Ole Kristian Selnæs - Shenzhen

Martin Ødegaard - Real Sociedad

Tarik Elyounoussi - AIK

Erling Braut Haaland - Salzburg

Joshua King - Bournemouth

Alexander Sørloth - Trabzonspor

Slik ståa i EM-kvaliken er nå, er det nesten helt sikkert at Norge må ut i Nations League for å gå til mesterskapet.

I Nations League-kvaliken i mars blir høyst trolig Serbia Norges motstander. Det eneste som kan hindre dette er at Norge mirakuløst går videre fra gruppespillet i gruppe F, men da må Romania og Sverige spille uavgjort i Bucuresti og Sverige tape mot Færøyene på Friends Arena, samtidig som Norge vinner sine to siste kamper. Dette regnestykket kommer ikke til å gå opp.

Da er det litt større sjanse for at Serbia kan gå direkte til EM, men også her er regnestykket svært marginalt. I gruppe B er Serbia bare ett poeng bak Portugal på andreplass når to kamper gjenstår, men om Serbia skal knipe andreplassen og gå direkte til EM må de vinne sine to siste kamper samtidig som Portugal avgir poeng mot enten Litauen (h) eller Luxembourg (b).

Hvis Portugal roter til dette, vil det være et sjokk man sjelden ser maken til i fotballens verden.

Med andre ord: Det må et mirakel til om ikke Norge møter Serbia.

