Her får Barcelona- stjernen beskjeden som er verdt milliarder

Davis Cup endres radikalt - det tjener Barcelona-stjernen Gerard Pique gode penger på.

I 118 år har den klassiske tennisturneringen Davis Cup blitt arrangert.

Nå er det klart at formatet endres radikalt, til noe som tilsvarer tennisens svar på Fotball-VM.

I stedet for at turneringen pågår gjennom hele sesongen, skal den nemlig komprimeres til en to uker lang turnering, som arrangeres etter at ATP-sesongen er over.

18 landslag skal delta, og premiepengene dobles til ca 165 millioner kroner, skriver Aftonbladet. Kampene skal også spilles best av tre, i stedet for fem sett.

Det ble klart under en avstemming i Florida torsdag.

Piques milliardjubel

Forslaget trengte to tredjedeler av stemmene for å nå fram, og da 71,43 prosent av medlemslandene stemte for, kunne blant andre Barcelona-stjernen Gerard Pique slippe jubelen løs.

Pique har jaktet drømmen om et VM i tennis siden 2015, da han møtte det internasjonale tennisforbundets visepresident i Barcelona.

FORNØYD: Gerard Pique kunne slippe jubelen løs torsdag.

Den tidligere Manchester United-spilleren er også mannen bak investeringsselskapet Kosmos, som har skrevet en avtale med ITF for de neste 25 årene.

Avtalen skal være verdt svimlende 25 millarder kroner.

Mostand fra flere profiler

Til tross for et klart flertall i avstemningen, var ikke alle tennisprofiler like begeistret for resultatet.

- En fotballspiller får scenen og forteller oss hvorfor Davis Cup må endres, men sportens legender, og mange av dem er imot dette, blir ikke hørt, skriver tidligere Grand Slam-vinner Todd Woodbridge på Twitter.

MOTSTANDER: Todd Woodbridge fra Australia, er ingen stor tilhenger av endringene i Davis Cup.

Heller ikke US Open-finalist Greg Rusedski liker resultatet.

- Veldig skuffende å høre at det nye Davis Cup-forslaget gikk gjennom i dag. Ja, Davis Cup trengte noen endringer, men dette er ikke rett formel, mener jeg. Jeg kommer til å savne hjemme- og bortekamper og mange flere aspekter ved Davis Cup, skriver Rusedski.

