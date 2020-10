Her går motstanderen i strupen på Casper Ruud: - Sier du aldri unnskyld?

Vi spurte Casper Ruud (21) hva han synes om noen av tennisens «bad boys». Denne uken kan en av dem bli hans tøffeste utfordrer i kampen om en ny ATP-tittel.

RYEN (Nettavisen): Til tross for en sesong som ble amputert på grunn av korona, har Casper Ruud rukket å gjøre stor suksess i 2020.

I februar vant han sin første ATP-tittel i Argentina og etter koronapausen kan snarøyagutten vise til semifinaler i Roma og Hamburg, samt ny karrierebeste på ATP-rankingen, med sin 25. plass.

Inn mot ATP 250-turneringen på Sardinia-grusen denne uken, er nordmannen seedet som nummer tre og er bookmakernes favoritt til å vinne turneringen.

En av hans største utfordrere i kampen om tittelen blir trolig den førsteseedede italieneren Fabio Fognini - en av flere fargeklatter på ATP-touren.

Dagen før Ruuds avreise til Sardinia spurte vi den norske tennisstjernen om Fognini og noen flere av tennisens mer utradisjonelle spillere - tennisens «bad boys».

Medvedev - russisk klasse og aggresjon



Ruud havnet, under ATP Cup tidligere i år i en diskusjon med en meget ilter Daniil Medvedev. Russeren, som nå er ranket som nummer seks i verden, mente Ruud burde beklaget seg for en ball som gikk via nettet.

Nordmannen stod imidlertid på sitt og ga Medvedev beskjed om at det var russeren som fikk en enkel ball på grunn av nettreffet.

Ruud mener russeren er en type spiller som kan bli enda bedre når han fyrer seg opp.

- Han er en litt merkelig og spesiell kar. Egentlig synes jeg han er hyggelig, men vi spillerne har et ekstremt konkurranseinstinkt, og noen ganger kan det svartne litt for oss. Det kan skje hvem som helst, men jeg ser at han kommer opp i noen diskusjoner noen ganger. Han er en ekstremt god spiller, og det er nesten bedre når han ikke hisser seg opp. Det virker som om han leverer enda bedre tennis da, sier Ruud til Nettavisen.

Innbyrdes oppgjør: Medvedev vs. Ruud 1-0

Fognini - italiensk lidenskap

Fabio Fognini er en annen spiller med ferdigheter og temperament på like høyt nivå. Italieneren er førsteseedet i Sardinia-turneringen denne uken og ranket som nummer 16 i verden.

33-åringen kan gå fra tennis i verdensklasse til elendige prestasjoner på så kort tid at han har blitt et lite mysterium i tennisverdenen.

- Han er en ekstremt god tennisspiller. Det er vanskelig å forstå seg på ham innimellom, fordi han kan være så ekstremt god, så kan det dagen etter virke som han ikke er interessert i å være på en tennisbane. Alle på touren respekterer hvor god han er og hvor bra tennis han kan levere. Han viste det i fjor i Monte Carlo da han vant turneringen og slo Nadal i semfinalen, sier Ruud om italieneren.

Innbyrdes oppgjør: Fognini vs. Ruud 0-2

Paire - fransk arroganse og galskap

Franskmannen Benoit Paire går for å være blant tourens sinteste og mest utagerende. Det har han vist gjentatte ganger med racketknusing og utskjelling av både dommere og motspillere.

Paire er ranket som nummer 26 i verden - plassen bak Ruud og har tapt begge sine to møter med nordmannen.

Fakta ATP-rankingen ↓ 1. Novak Djokovic (SRB)

2. Rafael Nadal (ESP)

3. Dominic Thiem (AUT)

4. Roger Federer (SUI)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE)

6. Daniil Medvedev (RUS)

7. Alexander Zverev (GER)

8. Diego Schwartzman (ARG)

9. Matteo Berrettini (ITA)

10. Andrej Rublev (RUS)

--------------------------------------

25. Casper Ruud (NOR)

- Han er også en spennende figur. Jeg har møtt ham to ganger nå, og ingen av de har vel vært hans beste dager, men jeg vet hvor god han kan være. Han har vunnet flere turneringer på ATP-touren og har gått fjerderunder og kvartfinaler i Grand Slam, så han er absolutt en god tennisspiller.

- Han er også en som kan krangle litt innimellom. Da jeg skulle spille mot ham i Hamburg, så jeg på matchen hans fra Roma i år, der han tapte mot Sinner. Da var han heller ikke i godt humør, så det er en del som er sånn. Spesielt han og Fognini kan spille ekstremt bra, mens andre dager virker det som de er helt uinteresserte i å være der, sier Ruud om Paire.

Innbyrdes oppgjør: Paire vs. Ruud 0-2

Nick Kyrgios - den australske villmannen



Den villeste av dem alle er kanskje australieren Nick Kyrgios. 25-åringen er ikke redd for å si sin mening og havner stadig i offentlig munnhuggeri med sine kollegaer på touren.

Kyrgios er motstander av Ruuds favorittdekke, grus, og mener ekte tennis spilles på gress og hard court.

Canberra-mannen har også gått etter Casper Ruud stemplet nordmannen som kjedelig i fjor høst.

- Han kan det vel også svartne litt for, uten at jeg trenger å si så mye mer enn det. De som ser på han spille, vet jo hvordan de kampene kan gå. Han, som Fognini og Paire, er en ekstremt god tennisspiller hvis han virkelig vil. Antageligvis er han en av de farligste der ute da han er på, for han har en ekstremt god serve. Det er veldig vanskelig å bryte serven hans, og så kommer han opp med noen ekstreme slag innimellom, som er utrolig gøy å se på. Det er jo synd for fansen når han er uinteressert. Det er sånn som kan skje med ham noen ganger, sier Ruud.

Innbyrdes oppgjør: Kyrgios vs. Ruud 0-1

Casper Ruud er direkte kvalifisert til andre runde i Sardinia-turneringen denne uken og spiller sin første kamp torsdag. Der møter han vinneren av Salvatore Caruso og Yanick Hanfmann.