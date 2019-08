Her går RBKs Champions League-drøm i tusen knas: - Blytungt

Rosenborg skal heller ikke denne sesongen spille Champions League-gruppespill. Det ble klart etter returkampen mot Dinamo Zagreb på Lerkendal tirsdag kveld.

RBK - DINAMO ZAGREB 1-1:

Sammenlagt 1-3:

LERKENDAL (Nettavisen): Trønderne hadde en vanskelig oppgave etter å ha tapt det første oppgjøret 0-2 i Zagreb, og på Lerkendal endte det til slutt 1-1.

Rosenborg spilte en meget bra kamp foran 18.173 tilskuere, men det holdt altså ikke.

En rekke brente sjanser og et stolpeskudd på frispark fra Vegar Eggen Hedenstad er nok ekstra bittert å tenke på akkurat nå, og at gjestenes 1-1-scoring kom etter et sjeldent perletreff fra 25 meter gjør nok skuffelsen enda større for de regjerende norske mesterne.

Går glipp av millioner

Sammenlagtseieren betyr at kroatene kan juble for bøttevis med millioner inn i klubbkassa og en billett til fotballens gjeveste selskap, mens slukørede rosenborgere må ta til takke med gruppespill i Europa League.

Selv om det er en stor prestasjon å kvalifisere seg til et slikt gruppespill også, er det ikke til å legge skjul på at trønderne kastet bort en gyllen mulighet til å endelig kapre en plass i Champions League igjen.

RBK var sist med i Champions Leagues gruppespill i 2007/2008-sesongen, og nå fortsetter altså ventetiden.

Ikke bare sportslig er tapet en nedtur. Bare for å kvalifisere seg til Champions League ville Rosenborg mottatt om lag 153 millioner kroner. De pengene kan man vinke farvel til nå.

En trøst får være at Rosenborg får rundt 80 millioner for å spille Europa League. 50 millioner for playoff-kampene mot Dinamo og 30 millioner for inngangsbillett til turneringen.





Store sjanser

Selve kampen tirsdag kveld begynte forrykende for et Rosenborg-lag som måtte ha mål. Etter ni minutter kom de fryktelig nær 1-0 da en corner fra Vegar Hedenstad ble stusset av Even Hovland og endte hos Tore Reginiussen i feltet.

Men fra én meter klarte midtstopperen å på uforklarlig vis å unngå scoring.

- Det er ikke til å tro, sa en forfjamset Jesper Mathisen i TV 2s kommentatorbu.

Men minutter senere kom målet likevel. Samuel Adegbenro kom seg rundt på venstresiden og slo inn, og på bakre stolpe kom Mike Jensen stormende. Fra fem meter gikk forsøket rett på keeper, men traff stolpen og gikk ut igjen. Der sto David Akintola og pirket ballen over linja til øredøvende jubel fra Lerkendal-publikummet, og vips sto det 1-0.

STRÅLENDE RBK: Trønderne imponerte mot Zagreb på Lerkendal tirsdag kveld. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Hedenstad i stanga

Trønderne fortsatte å kjøre kampen og skapte et par farligheter ved en pigg Adegbenro, men gjestene forsvarte seg godt.

Minutter før pause trodde imidlertid hele Lerkendal at vertene gikk opp i 2-0. Hedenstad stilte seg opp på et frispark fra 20 meter og blåste ballen i stanga og ut. Der var RBK en centimeter fra å doble ledelsen, og dermed sto det bare 1-0 da lagene gikk til pause.

Rosenborg fortsatte å styre kampen etter pause, men gjestene hang bedre med enn før hvilen, og det gikk lengre mellom hver gang hjemmelaget skapte noe foran mål. I stedet holdt det på å bli baklengsmål da Even Hovland klønet det til på et tilbakespill etter 66 minutter, men RBK fikk til slutt klarert.

Perlemål: - Blytungt

Tre minutter senere skjedde det som ikke skulle skje, og Dinamo Zagreb fikk sitt bortemål. Innbytter Amer Gojak fikk ballen i mellomrommet og fyrte av et skudd fra 25 meter. Det ble drømmetreff, og ballen suste i krysset bak en utspilt André Hansen.

Maks uflaks for et RBK-lag som var på god vei til å klare det få hadde trodd på forhånd.

- Det er blytung. Blytungt! var oppsummeringen fra TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Stort mer er det neppe å si for skuffende rosenborgere akkurat nå.

Nå venter bortekamp mot et hardt presset Vålerenga-lag for RBK. Den kampen spilles i Oslo 1. september.