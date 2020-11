Her innser Weng hva som er i ferd med å skje: - Dette orker jeg ikke være med på

Heidi Weng var pessimistisk før start på 10-kilometeren på Beitostølen, men lyktes med å sikre en plass på pallen i sesongåpningen.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Heidi Weng har de siste dagene vært åpen om at hun på ingen måte gleder seg til den kommende sesongen, som skal gjennomføres midt i en pandemi.

På torsdagens pressetreff på Beitostølen stilte 29-åringen med munnbind, hansker og beskyttende briller før møtet med pressen.

Det var også en nervøs Weng som stilte på startstreken på 10-kilometeren lørdag, men det holdt til tredjeplass, bak Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

- Dette orker jeg ikke være med på

Weng hadde bare Johaug bak seg på startlisten, og hun innrømmer at det var sjanseløst å henge på sin suverene lagvenninne, da hun gikk forbi mellom 2,5 og 3 kilometer etter start.

På spørsmål fra Nettavisen om hva hun tenkte da Johaug kom pesende bakfra etter en drøy fjerdedel av rennet, svarer Weng følgende:

- Jeg tenkte og merket fort dette orker jeg ikke være med på. Jeg var ikke pigg nok til å være med. Det er ikke ofte jeg gir meg så lett, men det var ikke helt sprut. Plasseringsmessig var det jo kjempebra, og det er ikke krise, men jeg hadde håpet at det var litt bedre og at jeg kanskje klarte å gå litt bedre på ski, sier Weng til Nettavisen.

Hun legger ikke skjul på at det var tungt å komme i gang igjen på snø - særlig på lørdagens tunge føre i Beitostølen.

- Jeg var litt tung i kroppen, og det er litt uvant å gå en halvtime sammenhengende der og litt uvant å ikke ha spikerfeste som man har på rulleski. Jeg har vel vært rundt der, med tanke på avstanden, siden jeg var 18 år, så det er ikke noe nytt at jeg er langt bak på Beitostølen.

- Håper å det går bedre for psyken sin del

Verdenscuprennene på Lillehammer er allerede avlyst, og Weng er fremdeles usikker på om det blir mange skirenn i verdenscupen de kommende ukene.

- Jeg har ikke merket at smittesituasjonen tærer på kreftene ennå, men det blir kanskje litt annerledes når vi skal reise rundt i verden. Det gruer jeg meg litt til, så får vi se om det blir skirenn framover.

Nå håper hun å finne godfølelsen på ski igjen så fort som mulig.

- Jeg håper følelsesmessig at det går litt bedre. For psyken sin del, tror jeg at det hadde vært litt deilig, men det kan løsne allerede i morgen når jeg har fått gjennomkjøringen. Jeg var litt nervøs ut fra start her også, sier Weng.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er greit fornøyd med det Heidi Weng presterte, forholdene tatt i betraktning.

- Det har vært litt rufs i det siste, hun har trent litt mindre, og det er mye styr med koronaen. Hun føler seg ikke 100 prosent forberedt til sesongen. Hadde skirennet vært i går, tror jeg vi hadde fått sett en litt annen Heidi Weng. I dag ble det tungt føre, men jeg er ikke bekymret for formen til Heidi. Hun kan gå mange gode skirenn i vinter. Til å være en dårlig dag, så var det et godt gjennomført løp i dag også, sier Iversen til Nettavisen.

