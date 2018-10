Her slår Deontay Wilder maskoten rett ned

Deontay Wilder ba om unnskyldning på Instagram, da han forstod at han hadde skadet mannen i kostymet.

Tungvektsbokseren, Deontay Wilder (32), har brukt mye av tiden sin de siste ukene på å promotere den kommende boksekampen mellom han selv og motstanderen, Tyson Fury (30).

Wilder ble bedt om å slå til en maskot på live TV, forrige uke. Da sparte ikke den ubeseirede bokseren på kruttet.

32-åringen deltok på den amerikanske spansktalende TV-kanalen Nacion ESPN, hvor han promoterte den kommende kampen mellom han og Fury. Tungvektsmesteren ble bedt om å vise hva motstanderen hans kunne forvente av ham, når de skal møtes i ringen, skriver Daily Mail.

Wilder fikk i oppgave å slå til en maskot, som kom inn i rommet. Wilder gjorde som han ble bedt om, og han sparte ikke på kruttet så det ut til (video helt øverst i saken). Begge programlederne ble tydelig sjokkerte da de så hvor hardt Wilder slo.

Maskoten gikk rett i bakken og ble liggende sprellende på bakken. I utgangspunktet hadde TV-kanalen forventet at amerikaneren skulle slå maskoten mye svakere, ifølge Daily Mail.

Men den storvokste bokseren slo maskoten med så stor kraft at øyet på selve maskoten ble slått rett av. Den ukjente mannen bak kostymet brakk ifølge flere medier kjeven, da Wilder slo han ned.

Wilder har deltatt i 40 profesjonelle boksekamper i løpet av karrieren og vunnet dem alle. 39 av av seirene hans har kommet på «knockout» og amerikaneren er kjent for sine kraftfulle slag.

Søndag publiserte Wilder et innlegg på Instagram, hvor han unnskyldte seg for å ha skadet mannen i maskotkostymet. Han inviterte også den ukjente mannen til boksekampen mellom ham og Fury, som tar plass 1. desember i Los Angeles. Wilder går under navnet «Bronze Bomber» på Instagram.

- Jeg ber oppriktig om unnskyldning til den modige mannen, som jeg har skadet (om det er sant), var noe av det Wilder skrev i innlegget sitt.

Wilder reagerte også på at flere medier har skrevet at han «ikke visste at det var en person i maskotkostymet», noe han tydeliggjør at han hadde full oversikt over.

En av konsekvensene i kampen mellom Wilder og Fury vil være at en av de to vil gå på sitt første tap i karrieren som profesjonelle boksere. Wilder kjemper for å holde på tungvektsmester-tittelen.

KAMPHANER: Tyson Fury og Deontay Wilder møtes til dyst 1. desember.

