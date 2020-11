Hergeirsson freste på veien: Herrem-show i 29-26-seier

Camilla Herrem fortsatte herjingen med Danmark da de norske håndballjentene torsdag vant 29-26. Det var siste testkamp før EM-starten neste uke.

Hun stoppet på sju mål. Onsdag scoret Herrem på sju av åtte skudd mot samme motstander. Til sammen har hun 62 mål på 26 kamper mot Danmark.

Norge viste i perioder hvorfor laget er EM-favoritt hos mange håndballeksperter, og vanligvis blir laget bedre jo lenger ut i mesterskapene man kommer.

Dette var Norges 13. strake seier over Danmark siden november 2014. Det norske spøkelset er i ferd med å bli gigantisk for de danske spillerne.

Kort før slutt var landslagssjef Thorir Hergeirsson sint i en timeout.

– Slutt å kaste bort ballen! Vi skal trene på å lede kampen ut, freste han etter en dårlig norsk periode.

– Islendinger klarer ikke å tape for Danmark. Det var kanskje litt unøvendig av meg. Men vi skal være litt mer taktiske og mer kyniske, forklarte han om situasjonen da han kjørte utestemme for en sjelden gangs skyld.

Bedre

Keeper Emily Stang Sando kan bli førstevalg i starten av EM etter Silje Solbergs koronasykdom. Hun hadde ingen god åpning av 1.-omgangen, men storspilte inn mot pause og reddet mye.

Rikke Granlund kom inn for Sando et stykke inn i 2.-omgangen og klarte seg bra.

Banens beste Stine Bredal Oftedal hadde en rekke delikate pasninger som åpnet opp for norske mål. Hun krydret også med flere scoringer.

I forsvar er det ting å jobbe for Norge. Der var det i perioder for åpent og gjorde det letthåndtert for danskene. Hergeirsson har en liten uke på seg til å trimme defensiven.

I tillegg trenger Veronica Kristiansen mer litt tid. Hun var tilbake i kamp for første gang på en måned etter covid-19-sykdom.

Nora Mørk har slitt med avslutningene i åpent spill de siste dagene, og for henne er veien i øyeblikket litt kronglete med unntak av straffekastene. På scoret hun fem torsdag.

Sto over

Norge spilte uten keeper Solberg (fortsatt i Ungarn etter koronasykdom), Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg-Isaksen og Kristine Breistøl. Alle er med i EM-troppen på 16 spillere.

Dette er Norges kamper i puljespillet: Polen (3. desember), Tyskland (5. des,) og Romania (7. des.) De tre beste lagene avanserer til hovedrunden, og polakkene blir trolig gruppens jumbo etter skader og store utfordringer med koronasmitte i oppkjøringen.

