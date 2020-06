Hergeirsson med forlenget kontrakt – bare to trenere på 31 år for landslaget

Håndballjentenes landslagssjef Thorir Hergeirsson blir i jobben til minimum ut 2024. Han utvidet sin avtale onsdag og kan tangere Marit Breiviks lederperiode.

Han fikk jobben i 2009 og overtok da etter Breivik. Hun hadde ansvaret i 15 år.

Nå er Hergeirsson-kontrakten forlenget med lengde ut 2024. Det året er det OL i Paris på sommeren. Senere i 2024 spilles EM. Sitter Hergeirsson til da, vil Norge bare ha hatt bare to landslagssjefer på 31 år. Det er en kontinuitet ingen andre nasjoner er i nærheten av.

– Jeg går på en ny fireårsavtale med stor ydmykhet, sier Hergeirsson i en pressemelding.

– Og jeg ønsker å bidra til utvikling av meg selv og de rundt meg – både spillere, ledere og ressurspersoner. Utvikling er en forutsetning for å kunne skape prestasjoner over tid, og derigjennom oppnå resultater. Jeg vil stå i front for å bruke de erfaringer vi har høstet gjennom hardt arbeid de siste årene, og samtidig utfordre alle involverte til nysgjerrighet og innsatsvilje på hvordan vi kan skape nye prestasjoner sammen i framtida, tilføyer han.

Nyheten om kontraktsforlengelsen blir godt mottatt i spillergruppen.

– For oss er det en veldig god nyhet at Thorir fortsetter. Kontinuitet har alltid vært en viktig del av vårt arbeid i landslaget. Thorir er ekstrem på det å bygge lag, og han er en som alltid fremmer arbeidsmoral, grundighet og samhold. Siden han tok over har han ledet laget til mange titler og oppturer, samtidig som han har stått stødig hele veien, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

EM neste

Norge skal etter planen spille EM på hjemmebane i desember. OL-plassen (Tokyo neste år) er ikke sikret. Den må Norge booke i en kvalifiseringsturnering i mars neste år.

Der er vert Montenegro, Romania og Thailand motstandere. De to beste får OL-billett.

Under Hergeirsson har Norge vunnet flere titler. Dette er fasiten under islendingen:

* 2019 VM: 4.-plass

* 2018 EM: 5.-plass

* 2017 VM: Sølv

* 2016 EM: Gull

* 2016 OL: Bronse

* 2015 VM: Gull

* 2014 EM: Gull

* 2013 VM: 5.-plass

* 2012 EM: Sølv

* 2012 OL: Gull

* 2011 VM: Gull

* 2010 EM: Gull

* 2009 VM: Bronse





(©NTB)