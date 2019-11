Hergeirsson og landslagsledelsen i møter helt inn til fristen: - Vi tar dette veldig seriøst

Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene da Thorir Hergeirsson og resten av landslagsledelsen tok ut Norges tropp til håndball-VM.

OSLO (Nettavisen): Mandag ble det klart hvilke 16 spillere som blir en del av Norges tropp i håndball-VM.

Håndballekspertene var på forhånd enige om de aller fleste spillerne som ville utgjøre en grunnstamme i troppen, og det var derfor mest spenning knyttet til hvem som ville få de siste plassene.

Den vurderingen ble nok delt av Thorir Hergeirsson, som forteller at landslagsledelsen i forrige uke hadde lagt på plass de fleste av brikkene.

Likevel pågikk det møter gjennom helga for å finne fram til den endelige troppen som ble presentert på mandag.

- Tar dette veldig seriøst

- Vi hadde troppen relativt klar mot slutten av uka, og så har vi hatt et par møter gjennom helga for å sjekke oss selv. Da har vi tatt noen av disse diskusjonene en gang til. Det liker vi å gjøre, for vi tar dette veldig seriøst, sier Hergeirsson til Nettavisen.

Selv om prestasjoner og kvaliteter på banen er viktige, forteller han at de også vurderer andre egenskaper når spillerne skal plukkes ut til et mesterskap.

- Vi prøver å gjøre en så god jobb vi kan. Resultatet vet du jo aldri før du har sluttsvaret, men vi vil unngå at det skal være noen tilfeldigheter. Det skal være gjennomtenkt fra vår side. «Hva vil laget trenge?» Så må vi tenke på våre kvaliteter på banen, men samtidig også i visse sammenhenger hvordan gruppen henger sammen. Vi skal jo være sammen i fire uker, fortsetter han.

MYE Å TENKE PÅ: Thorir Hergeirsson har hatt mye å tenke på fram mot uttaket av Norges VM-tropp. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Ny skadesmell - tre debutanter



Den kanskje aller største overraskelsen mandag var at Vilde Mortensen Ingstad går glipp av VM på grunn av en ryggskade. Selv om linjespilleren har slitt med skade den siste tiden, trodde mange at hun ville klare å sikre seg en plass i Hergeirssons mannskap.

Det blir det ikke noe av, og Ingstad må i stedet ta helt håndballfri i en periode på seks til åtte uker, fortalte Hergeirsson da troppen ble tatt ut.

Ingstads skade føyer seg inn i en lang rekke med norske håndballstjerner som må nøye seg med å følge mesterskapet på TV.

Profiler som Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Reistad, Kjerstin Boge Solås, Amanda Kurtovic og Veronica Kristiansen var alle på forhånd erklært som uaktuelle på grunn av skader. I tillegg hadde også målvakt Kari Aalvik Grimsbø valgt å takke nei til VM-spill.

Med så mange velkjente fjes satt ut av spill, åpner det for å stifte nye bekjentskaper for det norske håndballpublikummet.

Hele tre mesterskapsdebutanter har fått plass i den norske troppen: Moa Høgdahl, Andrea Austmo Pedersen og Ingvild Bakkerud.

Her er Norges VM-tropp:

Målvakter:

Silje Margaretha Solberg, Siofok

Andrea Austmo Pedersen, Vipers

Kantspillere:

Camilla Herrem, Sola

Sanna Charlotte Solberg-Isaksen, Team Esbjerg

Malin Larsen Aune, Vipers

Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg

Linjespillere:

Heidi Løke, Vipers

Kari Brattset Dale, Györ

Bakspillere:

Stine Bredal Oftedal, Györ

Marta Tomac, Vipers

Emilie Hegh Arntzen, Vipers

Helene Gigstad Fauske, Herning-Ikast

Ingvild Kristiansen Bakkerud, Odense

Stine Ruscetta Skogrand, Herning-Ikast

Silje Katrine Waade, Vipers

Moa Högdahl, Viborg

Reserver:

Emily Stang Sando, Buducnost

Kristine Breistøl, Team Esbjerg

Tonje Enkerud, Storhamar

Slik spilles Norges kamper i gruppespillet i VM:

30.11 Kl.12:30 norsk tid: Norge - Cuba

02.12 Kl. 12:30: Slovenia - Norge

03.12 Kl. 12:30: Norge – Serbia

05.12 Kl. 12:30: Norge – Angola

06.12 Kl. 12:30: Nederland - Norge