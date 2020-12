Hergeirsson rister på hodet av «taktisk» dansk utspill

Det mentale spillet er i gang før fredagens EM-semifinale mellom Norge og Danmark i Herning.

Ikke siden EM-gullet i 2002, med Karin Mortensen og Line Daugaard på laget, har de danske håndballjentene slått Norge i et mesterskap.

For de siste årene, helt siden OL-triumfen i Athen i 2004, har dansk landslagshåndball på kvinnesiden vært nede i en bølgedal. Kun to mesterskapsmedaljer har det blitt - EM-sølv i 2004 og bronse i VM i 2013.

Foran fredagens EM-semifinale i Herning regnes Norge som klare favoritter til å ta seg videre til finalen på bekostning av vertsnasjonen.

Hevder han ikke ser noen norske svakheter

På onsdagens pressemøte med den danske landslagssjefen Jesper Jensen, fikk 43-åringen spørsmål fra Ekstrabladets Jan Jensen om han har sett noen svakheter i de norske laget.

- Nei, det har jeg ikke, svarte Jensen kontant.

- Norge er Norge, og Norge kjører på med gassen i bånn i to ganger 30 minutter. Noen lag holder i 15 minutter, noen lag holder i 30 minutter, noen i 45 minutter. Hver gang man slipper opp gassen mot Norge, så løper de kontra på deg. Det er best illustrert med kampen mot Kroatia, som var med i 35 minutter og ledet 17-16. Likevel taper de med elleve mål, sa Jensen.

I forkant av mesterskapet spilte Norge to oppkjøringskamper mot Danmark i Vejle. Det endte med norsk to- og tremålseeier. Jensen er klar på at det er positive ting å ta med seg derfra.

- Det er utfordringen med Norge - plutselig stikker de av gårde. Det er også det vi skal unngå, og jeg synes vi var flinke til det i kampene i Vejle. Hvis vi kan kopiere de to kampene, så tror jeg vi har en god sjanse til å by opp til en god håndballkamp, som kan minne om de gode, gamle dager mellom Danmark og Norge, men også at vi da har en sjanse til å vinne.

- Taktisk utspill

En drøy time senere møter Thorir Hergeirsson norsk presse etter å ha ankommet Herning, hvor finalehelgen spilles. Han rister på hodet og humrer når Nettavisen konfronterer ham med Jensens uttalelse om at han ikke har sett svakheter hos Norge.

- Det er et taktisk utspill. Det finnes helt sikkert hvis han først vil dele det, men han vil jo ikke dele det, og det skjønner jeg godt. Vi har svakheter, som alle andre lag, og jeg har ikke tenkt å snakke om de - ikke offentlig i hvert fall, sier Hergeirsson til Nettavisen.

Han tror en vanskelig kamp venter for de norske håndballjentene.

- Danmark har lenge hatt et robust forsvar og spiller fysisk. Det gjelder å spille tålmodig og være klare for å få litt «stryk». De har angrepskombinasjoner som vi kjenner godt, så gjelder det å få et godt motspill mot de. Løpsfasene blir også viktig for begge lag - både opp og ned, og målvaktspillet blir en duell, mener Hergeirsson.

På den offisielle keeperstatistikken i mesterskapet er det nemlig Norges Katrine Lunde og Danmarks Sandra Toft som troner øverst.

Lunde står med en redningsprosent på 39, mens Toft har reddet 38 prosent av de 156 skuddene Danmark har sluppet til med Brest-målvakten på banen.

Avkast i kampen mellom Norge og Danmark er klokken 20.30 fredag, og kampen ser du direkte på TV 3.

Frankrike og Kroatia møtes i den andre semifinalen klokken 18.00 samme dag.

