Hergeirsson ristet på hodet av TV 2-profilens spørsmål: - Det er helt bevisst av ham

- Han hadde virkelig muligheten til å strekke henda i været, sier TV 2s rutinerte håndballkommentator Harald Bredeli.

KOLDING (Nettavisen): Norge sendte en kraftig advarsel til de øvrige lagene i håndball-EM da Tyskland ble knust 42-23 i Kolding lørdag.

Superlativene haglet fra eksperter og i sosiale medier etter oppvisningen, men det skal mer til før landslagstrener Thorir Hergeirsson tar av.

Hergeirsson ristet på hodet

På pressekonferansen etter kampen ble islendingen konfrontert med alle lovordene av TV 2s rutinerte håndballkommentator Harald Bredeli.

- Det er mange superlativer som går på denne fartsfesten. «PlayStation», «instruksjonsvideo». Hva tenker sjefen sjøl? Du rister på hodet? sa Bredeli.

For islendingen ristet på hodet gjennom hele Bredelis spørsmål fra ordet «superlativ» ble nevnt. Det er ingen tvil om at Hergeirsson vil holde beina godt plantet på jorda.

- Jeg har jobbet lenge med media. Det er viktig å la seg begeistre, og dette er selvtillitsbygging, men samtidig vet vi at det må gjenskapes. Det blir annerledes motstand og lagene forbereder seg enda mer på den type spill. Det er ikke sånne kamper som kommer til å bli dominerende i mesterskapet. Det er de tøffe kampene, svarte Hergeirsson.

Bredeli: - Kunne strekt henda i været i dag

Bredeli, som har fulgt håndballandslagene i en årrekke, er ikke overrasket over at Hergeirsson svarer nøkternt på spørsmålet.

- Han skjønner også at det var en langt over gjennomsnittet god kamp. De scorer over 40 mål og vinner mot et tysk lag som er en potensiell semifinaledeltaker. Han hadde virkelig muligheten til å strekke henda i været og juble litt ekstra, for det var en fantastisk forestilling, sier Bredeli til Nettavisen.

TV 2-profilen har full forståelse for at islendingen inntar den innstillingen han gjør etter andre innledende kamp.

- Vi synes jo innimellom at han kan være litt for defensiv og litt for «fifty-fifty», litt for forsiktig, og litt for nedpå. Også er det kanskje det som er suksessfaktoren for jentene, at de selv ikke etter dette tar av, som enkelte av oss andre gjør, sier Bredeli.

Bredeli: - Norge er favoritt

Bredeli peker på at Norge tidligere har snublet i mesterskap, der de har feid all motstand av banen i de innledende kampene.

- Han ønsker å holde fokus og beina på jorda - ikke ta av etter en sånn seier, for det kan gjøre at du snubler neste gang. Det er helt bevisst og helt taktisk for han. Det hadde vært mulig å løpe naken rundt på torget med henda over hodet for han, men han er ikke typen til det, og det skal vi kanskje være glade for, humrer Bredeli.

- Men i dine øyne er dette et gullag?

- Jeg mener at det er den største gullfavoritten. Det begrunner jeg med at jeg synes de har det beste laget, den beste stallen og de beste forutsetningene. Jeg begrunner det også med at de andre lagene som har vært oppe i det siste, er svekket, sier Bredeli.

Neste steg på veien for Norge er møtet med Romania mandag klokken 20.30.

