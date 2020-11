Hergeirsson vil ha håndballjentene til Danmark så fort som mulig – dropper norsk samling før EM

Landslagstrener Thorir Hergeirsson tør ikke samle håndballjentene i Norge før EM slik planen opprinnelig var. Det blir oppladning i Danmark i stedet.

Mandag ble det kjent at Norge ikke kan arrangere EM, og håpet er nå at danskene i løpet av uka bekrefter at de kan arrangere mesterskapet alene. Da ryker samtidig den norske oppladningen i Norge og den planlagte firenasjonersturneringen i Bergen.

Tirsdag var Norges håndballtopper i hektisk telefonvirksomhet i forsøket på å stable en oppladning i Danmark på beina. Håndballjentene vil ikke risikere å bli sittende karantenefast i hjemlandet.

– Vi kan vel si at nå står vi på hodet her for å gjøre om på omkjøringen som starter mandag 23. november og skal vare til EM-start 3. desember. Vi skal komme oss til Danmark så fort som mulig, slår landslagssjef Thorir Hergeirsson fast overfor NTB.

– Betyr det at alle utenlandsproffene flyr rett til Danmark?

– Ja, vi samler laget i Danmark, og alle reiser rett dit. Det er ganske enkelt fordi det er innreisekarantene på ti dager for alle som kommer fra utlandet. Hvis vi hadde tatt dem til Norge, måtte de ha sittet i karantene helt til EM starter. Det er praktisk talt helt umulig, sier Hergeirsson.

Vil arrangere turnering i Danmark

Planen er å få på plass en så god oppladning som mulig i Danmark. Det betyr treningskamper og muligens en miniturnering mot andre landslag som allerede har samlet seg der.

– Turneringen i Bergen blir det ikke noe av. Vi jobber med å få til flere kamper i Danmark neste helg (28.-29. november), og å gjøre det så nær identisk som det vi hadde tenkt i Bergen som mulig, sier landslagstreneren.

– Hvordan blir den oppladningen?

– Det blir nok ikke helt likt som det vi hadde planlagt, men det blir forhåpentlig bra. Danmark er en håndballnasjon med mange flotte haller, så jeg har tro på at vi får snekret sammen et bra opplegg, sier Hergeirsson.

Følger danske regler

Landslagstreneren har god tro på at danskene skal klare å arrangere mesterskapet alene, men er forberedt på at det kan ryke. Han sier danskenes holdning er imponerende.

– At de sier de er klare til å ta hele mesterskapet nå, det er ikke mindre enn imponerende. Får de til dette, tar jeg av meg hatten to ganger, sier Hergeirsson.

Han samlet mandag kveld hele landslagstroppen til et digitalt møte, der de gikk gjennom hvilke konsekvenser Norges nei til EM vil få.

– Det er sånn at spillerne er vant til å leve i denne koronaboblen, følge strenge regimer i sine klubber og ta voldsomme hensyn. De er vant til det og håper at det blir et EM. Gjengen er klar og setter sin tiltro til at dette blir godt ivaretatt av Danmark, sier Hergeirsson.

Den norske troppen vil følge danske regler hvis det avdekkes smitte hos en spiller etter at den er samlet i Danmark. Det betyr at håndballjentene ikke går ut i karantene dersom en i troppen blir smittet, slik reglene er i Norge.

– Det er andre retningslinjer i Danmark og i europeisk håndball, og det er en protokoll som er ganske streng og klar. Enkelt sagt vil spilleren bli satt i isolasjon, og resten av troppen vil testes og isoleres i vente på testsvar, sier Hergeirsson.

Vil kjempe om medaljer

Islendingen har vært med på store deler av den norske gullalderen, først som Marit Breiviks assistent og så som sjef i eget hus. Han er klar over at det norske folket venter gull i desember.

– Jeg sier som vi pleier å si, vi trigges av våre egne høye forventninger og mål, og ikke minst det norske folks forventninger til laget. Vi liker at folk bryr seg, så det å ha tro på at laget skal kunne slåss om de gjeveste medaljene, det skal vi fortsatt ha, men vi kan ikke garantere noe, sier Hergeirsson.

Han advarer imidlertid om at det spesielle koronaåret kan sørge for en overraskelse i desembermesterskapet.

– Jeg tror at med den situasjonen som har vært i Europa, så kan vi nok regne med at ting svinger litt mer. Det har det gjort i klubbhåndballen, og også i fotballen og andre idretter. Rammen er litt annerledes, sier han,

– Men det er en sulten norsk gjeng som skal samles, så vi har ikke justert målene våre. Det spiller ingen rolle hvor EM skal spilles.

