Herjer i Eliteserien, men Velde vrakes fra U21-landslaget. Nå reagerer han: - Skjønner lite

Kristoffer Velde (20) har vært en av norsk fotballs store formspillere denne sesongen. Men sjansen på U-landslag lar vente på seg.

OSLO (Nettavisen): Velde har vært Haugesunds kanskje beste spiller til nå denne sesongen.

Etter en trå start på sesongen har 20-åringen levert knallsterke prestasjoner på løpende bånd.

Fem scoringer og to målgivende pasninger er fasit på 16 kamper, der hat tricket mot Stabæk i starten av august står frem som et av høydepunktene for den offensive kantspilleren.

Til tross for stabilt gode prestasjoner i Eliteserien den siste tiden, senest mot Vålerenga i siste kamp før landslagspausen, ble ikke Velde funnet verdig en plass i U21-landslagstroppen til Norge.

- Skjønner lite

Nå velger han å være ærlig om sin skuffelse over U21-landslagssjef Leif Gunnar Smeruds valg. - Jeg trodde at jeg skulle bli tatt med nå, og at jeg var et steg nærmere, men jeg var ikke med i noen bruttotropp heller. Ulrik Fredriksen fikk beskjed om å teste seg (for korona red. anm) i tilfelle han kom med, men jeg hørte ikke noe. Flere har sendt meg meldinger og spurt hva greia er.

- Duellen med meg og (Aron) Dønnum og slikt. Jeg har lagt det bak meg nå, men man tenker jo litt «hva skal til liksom». Jeg skjønner lite, sier Velde en smule oppgitt til Nettavisen.

Faktisk har han bare to U-landskamper så langt, to kamper for U18-landslaget i 2017.

- Selvfølgelig kjipt

Haugesund-gutten forteller at han ikke har hørt noe fra NFF på to år, etter at han sist var med på en samling på det som da skulle bli U20-landslaget.

- Det er selvfølgelig kjipt. Etter samlingen i 2018 har jeg ikke hørt en puck fra dem. Paco (Pål Arne Johansen) sa til meg at «det og det » må til, men jeg har ikke blitt tatt med etter det.

SAVNER TILLIT: Haugesunds Kristoffer Velde. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Etter en 2019-sesong der han fikk mye spilletid og leverte gode prestasjoner i blant annet Europa League-kvalifiseringen, har han fortsatt utviklingen og tatt rollen som Haugesunds farligste offensive våpen denne sesongen.

I U21-troppen til kampene mot Gibraltar og Nederland ble spillere som Håkon Evjen, Tobias Christensen, Ola Brynhildsen og Aron Dønnum foretrukket foran Velde.

Molde-duoen Brynhildsen og Christensen har til sammen levert like mange målpoeng som Velde alene har gjort for et svakere Haugesund-lag.

- Irriterende

Velde har også fått mer spilletid enn de to har gjort til sammen så langt denne sesongen. Italia-aktuelle Dønnum har også levert mindre tellende resultat i statistikken for Vålerenga enn Velde.

Han skjønner lite av vrakingen.

- Jeg har spilt alt med unntak av første serierunde. Vi har også målinger på at jeg løper mellom 12-14 kilometer hver kamp og er best på sprintdistanser. Jeg har levert godt denne sesongen. Argumentet om at de spiller på bedre lag holder ikke, synes jeg. Det å produsere målpoeng på et dårligere lag stiller sterkere etter min mening. Det er ikke det at U21 betyr så vanvittig mye, men det er jo et fint utstillingsvindu og litt irriterende der og da, forklarer Velde.

Kvart argentinske Velde forklarer at han faktisk aldri har snakket med U21-sjefen.

- Jeg har aldri hilst på Leif Gunnar Smerud så jeg vet ikke hva han tenker. Kanskje jeg må ta opp kontakten med folkene i det argentinske forbundet istedenfor. Moren min som er halvt argentinsk ble kontaktet av noen der nede etter hat tricket jeg hadde mot Stabæk. Jeg tar ikke det alt for seriøst, men det viser jo at i hvert fall de følger med, sier han.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud til denne saken. Han har ikke vært tilgjengelig for svar.

Norges U21-landslag knuste for øvrig Gibraltar på hjemmebane i fredagens kvalikkamp. Tirsdag venter en tøffere test når Smeruds gutter spiller borte mot gruppeleder Nederland.

Den kampen har avspark 20.00 og vises på Eurosports flater.