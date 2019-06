Herlovsen: – Håper å henge meg på noen år til

Isabell Herlovsen var som lagvenninnene skuffet etter kvartfinaletapet i VM, men hun retter allerede blikket framover mot nye mål med landslaget.

– Vi er en bra gjeng, og dette laget kommer bare til å vokse og vokse. Det er et ungt lag med mange spillere som har mange år igjen på fotballbanen. Det er bare å jobbe hardt videre, og jeg håper jeg kan henge meg på noen år til, sa hun til NTB etter 0-3 mot England.

– England er et godt lag. De scoret på sine sjanser, vi bommet på våre, og da blir resultatet som det ble. Jeg er selvfølgelig veldig skuffet, men igjen viste vi god innsats på banen og jobbet for hverandre. I dag holdt det dessverre ikke.

Hun jobber som alltid knallhardt og satte Englands forsvar på store prøver, men verken hun eller lagvenninnene fikk ballen i mål.

– Vi hadde flere sjanser vi kunne scoret på. Det var en stor tidlig i 2. omgang da jeg headet ned til Caro, og jeg fikk selv noen store, men det gikk ikke helt vår vei i dag. Sånn er fotball, men vi har vist i VM at vi er et lag å regne med. Nå må vi få være litt skuffet. Vi hadde et mål om å ta medalje. Det holdt ikke, men vi skal jobbe videre, sa Herlovsen.

Betyr det at hun satser mot EM i England om to år?

– Jeg tar ett år av gangen, men jeg har ikke tenkt å legge opp ennå, nei. Jeg har lyst til å fortsette på den reisen vi har startet på. Det er en sykt bra gjeng med to fantastiske trenere.

Under EM i England i 2021, et mesterskap som avsluttes med finale på Wembley, vil Herlovsen være 33 år. Kanskje avslutter hun sluttspillkarrieren i samme land hun startet den, da hun som 16-åring scoret viktige mål i EM i 2005.

