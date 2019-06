Herlovsen både hysjet og hausset

Isabell Herlovsen leverte ny imponerende innsats for Norge i VM-kampen mot Frankrike. Igjen tvang hun fram et selvmål og feiret på oppsiktsvekkende vis.

Mot Nigeria dro hun med seg hele laget bort til benken for å feire med reservene. Onsdag både hysjet hun og la hånden bak øret samtidig.

– Jeg ville få franskmennene til å bli stille, og så ville jeg høre mine egne supportere som er her. Jeg vet ikke, jeg syntes det var litt gøy. Det var 34.500 franske og 500 norske tilhengere. Da må man lage litt stemning, forklarte hun etterpå.

Som lagvenninnene var hun lei for at det endte med tap, men også klar over at det var mye å glede seg over.

– Selvfølgelig er jeg skuffet, men samtidig synes jeg vi gjennomførte en god kamp. Vi møtte en av gullfavorittene og jobbet godt sammen som lag. Til tider spilte vi god angrepsfotball. Vi våget å holde på ballen og spille ut Frankrike. Jeg synes vi viste syk laginnsats, sa hun.

Hun greide å få publikum stille en stund, men utligningsmålet som Wendie Renard beinet i eget nett holdt ikke til poeng for Norge. Et VAR-straffespark ga hjemmelaget seieren.

– Jeg kan ikke uttale meg så mye om den avgjørelsen, for jeg har ikke sett situasjonen på nytt. Det er dommeren som tar avgjørelsen, og vi må forholde oss til det. Selvfølgelig er det kjipt, og man kan føle at vi kanskje ble fratatt et poeng, men jeg kan ikke si noe om avgjørelsen, sa hun.

Herlovsen vet at Norge fortsatt har alle sjanser til å gå videre, og tapet rokker ikke ved troen på at det norske laget kan gjøre det virkelig skarpt i VM.

– Vi har en kamp igjen i gruppespillet, og den er viktig. Det er lov å være litt skuffet og lei seg i dag, så skal vi rette blikket mot kampen mot Sør-Korea, sa hun.

– Vi har vist at vi faktisk er et godt lag, og jeg tror det er litt kjipt å spille mot oss, for vi gir oss aldri og er på hele tiden.

